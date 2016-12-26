Объем инвестпрограммы Якутии в следующем году превысит 15 миллиардов рублей

На итоговом заседании правительства республики с учетом поправок утверждена инвестиционная программа региона на 2017 год, общий объем которой составит 15,3 млрд рублей, в том числе за счет средств госбюджета Якутии – 14,5 млрд рублей.

«В результате проведенной работы по уточнению параметров инвестпрограммы, ее размер увеличился на 3 млрд 87 млн рублей, в том числе за счет перераспределения — 2 млрд 20 млн, за счет замечаний министерств и ведомств – 776 млн руб. Учтены изменения по перемещению с текущих расходов госбюджета на инвестиционные цели в общей сумме 60 млн руб, уточнен фонд поступления средств по федеральным целевым программам на сумму 566 млн руб», — сообщил кабинету министров первый вице-премьер — министр экономики республики Алексей Стручков.

По его словам, в ходе реализации представленной инвестиционной программы будет введен 71 объект, в том числе: 11 общеобразовательных школ, 29 детских садов, 12 культурных учреждений, 1 учебное заведение среднего профессионального образования, 1 объект здравоохранения и 4 спортивных объекта.

Стручков сообщил, что общий объем инвестиционной программы на 2017 и плановый период 2018-2019 годов составит более 26,6 млрд рублей: 25 млрд 286 млн рублей — за счет республиканского бюджета, а оставшиеся 1 млрд 318 млн руб – из федерального.