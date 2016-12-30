Новогоднее меню-2017: Блюда от фудблогеров Якутска

Уже совсем скоро наступит самый долгожданный праздник – Новый год. По восточному гороскопу 2017-й — год Огненного Петуха. И для каждой хозяйки актуален вопрос: Что приготовить на праздничный стол, чтобы угодить новому символу? ЯСИА представляет читателям три блюда от известных якутских блогеров.

Прежде всего, стоит отказаться от любых разновидностей птицы на столе: куры, индюшки, гуси, перепелки и утки — под запретом. Петух порадуется большому количеству овощей. Обратите внимание, что цвет этого года — огненный, так что отдавайте предпочтение красным овощам и фруктам на столе.

Блогер Нарыйа Михайлова известна тем, что в Instagram советует, как питаться правильно. Девушка часто делится диетическими рецептами блюд. «Правильное питание — без фанатизма», — говорит она.

Нарыйа воспитывает дочь и успевает на двух работах: кассиром-оператором в пункте приема спортивных ставок, и декоратором в агентстве «777».

«Новогодние праздники — это те самые дни, когда можно быстро и много набрать лишних килограммов. Мясо жеребятины является диетическим, из него возможно приготовить множество вкусных блюд. Самое главное — оно не требует заправок и готовится довольно быстро».

Жеребятина запеченная

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Ингредиенты:

— 600 граммов жеребятины;

— чеснок;

— бальзамический соус;

— соль/перец;

На гарнир:

— брокколи 200 граммов;

— болгарский перец;

Полкилограмма жеребятины размораживаем, солим, перчим, шпигуем чесноком, натираем бальзамическим соусом и отправляем мариноваться на ночь в холодильник. На следующий день выкладываем его на пергамент, заворачиваем и отправляем в духовку, готовим при температуре 200 градусов около 50-60 минут. На гарнир обжариваем перец и брокколи. Подаем приготовленное мясо, порезав ломтиками, не забываем добавить гарнир у красить блюдо зеленью.

Салат с рукколой, мятой и жеребятиной

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Ингредиенты:

— 150 граммов жеребятины;

— помидоры черри;

— руккола;

— огурец 1 штука;

— болгарский перец;

— яйца 5 штук;

— мята;

— лук;

— укроп;

— бальзамический соус;

Помидоры черри порезать половинками, а огурцы — соломкой. Тем временем на гриле обжариваем жеребятину с репчатым луком. После приготовления остужаем мясо и кладем на подушку из овощей и рукколы. Добавляем отварные и порезанные пополам яйца, посыпаем укропом, поливаем бальзамическим соусом. Салат готов! Приятного аппетита!

Нечасто в роли sweet-бейкеров выступают мужчины. Дмитрий Попов успевает совмещать основную работу, семейные обязанности, печь торты и кексы: «Я готовлю для души и от души», — отмечает кондитер.

«Все началось с обычного шоколадного торта на День рождение жены.

Всем понравилось, родственники начали заказывать на праздники, а потом — и их друзья.

Оказалось, что это неплохой заработок», — рассказал он.

«Новогодний набор кексов»

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Ингредиенты для теста:

— масло сливочное 100 граммов;

— сахарная пудра 100 граммов;

— сметана 50 граммов;

— яйца 1 штука;

— мука 100 граммов;

— ванильный сахар 2 ч.л.

— разрыхлитель 1,5 ч.л.

Масло взбивать с сахарной пудрой около 3-5 минут, затем добавить сметану и взбить еще одну минуту. Далее кладем яйцо, снова взбиваем около минуты. Добавляем смесь из просеянной муки, разрыхлителя и ванильной массы. Раскладываем тесто по формочкам, ставим в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

Крем:

— 250 мл сливок с жирностью 33-35%;

— сахарная пудра 75 граммов.

— 250 граммов сыра Маскарпоне или Каймак

Сливки взбиваем с сахарной пудрой до крепких пиков. Далее соединяем сыр со взбитыми сливками, взбиваем до состояния крема. Совет: сливки должны быть охлажденными, миску и венчик для взбивания предварительно охладить.

Над видео работали: корреспондент Туйаара Кривошапкина, съемка и монтаж — Дьулус Трофимов.