Новая судьба якутского соболя: В «Сахабулте» стартовал прием самого ценного в мире меха

В концерне «Сахабулт» стартовал прием самого ценного в мире меха – соболя. На этот раз маршрут сбыта национального достояния России, которым соболь считается на протяжении многих веков, иной. Через месяц сырье, отсортированное по качеству: цвету, густоте, блеску и пушистости, отправится в Иркутск. С 21 по 26 марта здесь состоится I Байкальский международный пушной аукцион, организованный компанией «Русский соболь».

Пушнина как национальное достояние

Получить русский соболь мечтали представители королевских династий, правители европейских стран, известные модницы. Якутии повезло: зверек обитает только на территории Сибири и Дальнего Востока. Его мех в течение многих веков олицетворяет собой красоту и роскошь – он самый ценный из добываемой в мире пушнины. Наиболее известны на рынке баргузинский, якутский, камчатский, енисейский и амурский соболь.

Официальной площадкой по приему и торговле пушниной в республике много лет является АО «ФАПК «Сахабулт». Из скупаемого сырья лишь 20% остается на местном рынке, остальное реализуется за его пределами. Два года назад «Сахабулт» выступил в качестве одного из учредителей аукционной компании «Русский соболь» (Иркутск). Ее цель – оптимизация рынка промысловой пушнины и повышение его экономической эффективности.

За два года сотрудники провели работу со 130 поставщиками из 16 регионов России. Осенью прошлого года делегация компании посетила крупнейшие пушные аукционы в Копенгагене, Хельсинки, Милане, а также основных покупателей Италии, приобретающих половину мировых поставок соболя.

120 долларов за шкурку

Генеральным директором «Русского соболя» назначен Юрий Вашукевич – человек небезызвестный в охотоведческой среде, знает о заготовке и реализации пушнины «от» и «до».

Как говорит Вашукевич, начальная цена каждой шкурки – 120 долларов США. Объемы продаж компании должны достичь 340 тысяч шкурок соболя в год, выручка от продажи — 1 602 млн рублей, чистая прибыль — 92 млн. К 2021 году запланировано строительство Дворца пушнины (Байкальского аукционного дома) со всей требуемой инфраструктурой, лабораториями моды и изготовлением изделий из меха.

Какую прибыль от участия в Байкальском пушном аукционе получит Якутия? Как сказал на пресс-конференции руководитель Охотуправления министерства охраны природы Дмитрий Лукинов, в республике зарегистрированы 368 охотпользователей, которые поставляют в год 4 млн шкурок ондатры, 100 тысяч — горностая.

В 2015 году промысловые охотники сдали государству 51 тысяч шкур соболя и 247 тысяч ондатры, в 2016 — 52 и 158 тысяч соответственно. Закупочная цена необработанного соболя – 4 тысячи рублей за шкурку.

Реализация проекта позволит существенно увеличить их доходы. Плюс на нужды охотхозяйственной отрасли будет дополнительно направлено до 500 млн рублей, которые по сей день оседают в карманах скупщиков и посредников. Процесс сдачи сырья обычно идет через перекупщиков — они которые приобретают соболь у охотников, а затем везут на аукцион. Теперь схема станет более прозрачной: промысловиков приглашают напрямую в пункт комплектования пушнины «Сахабулта».

1 из 8

Сырье из Якутии отправится на аукционную площадку компании «Русский соболь» в «Байкал Бизнес Центр». Фото Андрея Сорокина.

«Западные покупатели пушнины боятся продавцов, которых они не знают, — говорит Юрий Вашукевич. – Мы должны много работать, чтобы завоевать их авторитет, для этого нужно показать себя надежными и ответственными партнерами, реализуя качественное сырье и проводя честные сделки. 30% покупателей – американцы. С нетерпением ждем прихода на рынок китайцев, которые тоже проявляют большой интерес к дорогим мехам — символам роскоши. Если Поднебесная зайдет на рынок соболя, наши перспективы будут хорошими».

Открытие Иркутского аукциона пушнины всячески поддерживает правительство области. Ведь это дополнительные доходы местного бюджета.

Оптовики из Европы закупают сырье – необработанного соболя. А уже на месте, благодаря профессиональной выделке и труду высококлассных мастериц, стоимость готовых изделий повышается в разы.

1 из 5

Первые модницы Европы готовы отдать любые деньги за шубки из якутского соболя. Фото из интернета