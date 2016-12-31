Николай Васильев: Якутская городская больница — кузница медицинских кадров

Заведующий Якутской городской клинической больницей, врач-гастроэнтеролог Николай Васильев трудится в родном учреждении уже больше 40 лет, из которых 24 года — в качестве руководителя. По его инициативе в больнице были открыты отделения клинической эпидемиологии, медицинской экспертизы и другие. Однако работа «головы» предприятия заключается не в сидении в мягком кресле и раздаче команд, считает Николай Николаевич, а в ведении хозяйства, ответе за каждого работника, а главное — в верности долгу врача.

О взлете карьеры, тяжелых 90-х и закупке лекарств в долг

— Николай Николаевич, как в вашей больнице обстоят дела с кадрами?

— В связи с повышением заработной платы по дорожной карте многие приходят в наш стационар, чтобы пройти хорошую переподготовку, и в основном это молодые доктора, желающие стать высококвалифицированными специалистами. У нас круглосуточная экстренная больница, и только здесь они получают необходимый опыт оказания экстренной медицинской помощи. Мы ведь многопрофильная больница, здесь специализированные отделения пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии и т.д. Причем, единственные по всей республике.

— Для большинства якутян горбольница не ассоциируется со словом «экстренная».

— Да, вы правы, ведь мы по идее должны быть плановым стационаром, но, судя по статистике за 2016 год, 53% оказанной медицинской помощи приходятся на экстренную. Больше всего таких случаев в области кардиологии (нарушения ритма сердца), гинекологии (кровотечения и внематочная беременность) и гастроэнтерологии (кровотечения желудочно-кишечного тракта). У нас единственное гинекологическое отделение в республике на 70 коек, поэтому все пациенты направляются к нам.

— Сколько лет вы трудитесь в этой больнице?

— Мой стаж работы — 43 года, из них 24 заведую больницей. У меня единственная запись в трудовой книжке по окончании ЯГУ — врач-гастроэнтеролог в ЯКГБ, а после уже заведующий больницей. Желания перейти в другое место никогда не было — мне доверили коллектив в 28 лет.

— Довольно молодой вы были…

— Молодой. Страшно было на первых порах. В 1992 году Национальный центр медицины еще не построили, а Республиканская больница была закрыта на капитальный ремонт, поэтому все экстренные больные попадали к нам. 90-е — это период перестройки, развала Советского Союза, кризиса и безденежья. Самые тяжелые годы. Но мы с коллективом их пережили, поэтому уйти куда-то я не мог, да и не хотел.

— Если сравнивать то время и нынешнее — разница большая?

— Небо и земля. В 1992 году у врачей не было зарплат, не хватало медикаментов, даже шприцов и обычной ваты. Время было рыночное, очень трудно приходилось. Каждое утро начиналось с поиска лекарств, потому что финансирование больницы было на самом низком уровне, и мы были вынуждены обеспечивать их наличие за свои деньги, брали в основном в долг. Так и работали. Самое главное, что коллектив был сплоченным. Но с постройкой НЦМ большая часть ушла. Костяк центра — это мои бывшие коллеги, опытные врачи, те, кто пережил 90-е. Мы, как кузница кадров. Сейчас многие из них руководители или заведующие.

— Обидно не было?

— Досадно было, что все мои подготовленные кадры ушли. Конечно, материально-техническую базу нашей больницы с НЦМ было не сравнить, и удерживать людей я не мог. Мне тоже предлагали уйти туда, но я коллектив свой любил и остался, и верен ему до сих пор. Работать со своей командой мне легко. Каждый знает свое дело отлично. До сих пор трудятся и ветераны учреждения. Например, заведующий клинико-диагностической лабораторией Софрон Корякин, которому 80 лет.

О зарплате, жалобах и детях

— С какого момента правительство стало больше уделять внимания вашей больнице? Когда наступила эта «оттепель»?

— Улучшение материально-технической базы и оснащение наступило с окончанием кризиса, то есть в середине 2000-х годов. Когда Михаил Николаев стал президентом Якутии, то стало развиваться здравоохранение. И обеспечение лекарствами проводилось не по остаточному принципу, а по стандартам, а после перешли и на ОМС. Капитальный, текущий ремонты, закупка новой техники — все началось тогда.

— Значит, сейчас с кадрами все нормально?

— Не хватает узких специалистов, например, врача-реаниматолога и анестезиолога-реаниматолога, но это проблема по всей республике.

— Наверное, молодые специалисты хотят работать в крупных центрах, а не в маленькой городской больнице.

— Я бы не сказал. Сейчас мы не отстаем от того же Национального центра медицины. В 2015 году открыли отделение реанимации новорожденных на 16 коек, так что, оказываем помощь их Перинатальному центру по недоношенным новорожденным детям. Здесь интересно работать молодым, потому что больница экстренной медицинской помощи — это постоянная практика по оперированию, особенно в отделении акушерства и гинекологии.

За 2011 и 2012 годы во время программы модернизации здравоохранения мы сделали реконструкцию акушерского стационара, что привело к положительным результатам, а именно к сокращению в два раза младенческой смертности. Наш стационар получил более 250 единиц нового оборудования, особенно для отделения реанимации новорожденных.

— А с заработной платой как обстоят дела?

— Хорошо. Средняя зарплата врача — 80 тысяч рублей, у среднего персонала — 60 тысяч, у младшего персонала — 25-30 тысяч рублей. Есть проблемы с санитарами, поскольку труд у них тяжелый, а зарплата низкая — в районе 15-20 тысяч рублей. Но с января 2017 санитары должны обучиться на специалистов и получить сертификат младшего медицинского персонала по уходу. Следовательно, зарплата повысится до 30 тысяч. Мы хотим своих санитаров в следующем году обучить. Их также стимулирует возможность получить через два года после работы в нашей больнице направление на поступление в медицинский институт или колледж.

— Поступают жалобы от пациентов?

— Не скрою, что раньше жалобы были. В большинстве случаев пациентов не устраивало состояние некоторых зданий, например, отделения патологии, которое 1960 года постройки и уже давно не отвечает никаким современным стандартам. Но мы потихоньку начинаем его реконструировать. Признаться, все здания нашей больницы советских времен постройки, износ очень большой. Но, несмотря на это, чтобы поддерживать комфорт, мы стараемся делать ремонт.

— Строительство новых помещений для отделений не планируется?

— В Якутске намечается только строительство второй городской больницы по инвестиционному бюджету. А мы в план поставили строительство современного отделения для клинико-диагностической лаборатории и хирургического отделения по акушерству и гинекологии. У нас больница многопрофильная, а все отделения стоят разрозненно, поэтому бывает трудно вызвать специалистов на помощь, когда проводятся совместные экстренные операции.

О мечте детства и меркантильной молодежи

— Николай Николаевич, вы сейчас продолжаете практику или занимаетесь только хозяйством?

— Я — кандидат медицинских наук по гастроэнтерологии, и продолжаю практиковать. У меня еженедельные обходы по тяжелым больным, регулярно участвую в лечебно-контрольных комиссиях и консилиумах. Руководитель больницы должен быть не только менеджером, но и врачом.

— А сейчас молодежь больше хочет сидеть в теплом кресле, нежели практиковать…

— У нас молодежь в последнее время сильно стремится занять руководящие должности, не понимая, насколько эта работа ответственна. По сути, это хозяйственная деятельность. Если прорвало трубу, произошла утечка канализации, нет тепла или света, питание и многие другие бытовые вопросы проходят через руководителя. Так что, такая должность — это не лоск, блеск и престиж. Просто сидеть и командовать не получится.

— Если не секрет, почему выбрали профессию врача?

— Банально, но с детства мечтал о ней. Когда к нам в деревню приезжали врачи из улусного центра на проведение диспансеризации, то часто останавливались у нас дома. Гостиниц раньше не было. Смотря на людей в белых халатах, думал, что врачи — это ангелы, которые спасают жизни. Поэтому еще с детского сада играл во врача, и выбор профессии был очевиден.

— Разочарования не было?

— Нет. Я хорошо отучился, попал в эту больницу и встретил отличных учителей, например, заведующую отделением гастроэнтерологии Людмилу Николаеву, которая научила меня всему и привила любовь к профессии. Я был большим активистом и участвовал в общественной жизни больницы, был председателем профкома, и, может быть, поэтому меня избрали главным врачом.

— У людей до сих пор скептическое отношение к профессии врача по многим причинам. Например, из-за тех же очередей в поликлиниках, где, просидев часы, тебя осматривают не более 5 минут.

— Раньше такое было, не отрицаю. Было и грубое отношение персонала. Но сейчас глава республики и Минздрав многое делают для исправления ситуации, и главным требованием являются качество, доступность и комфорт оказания медицинской помощи. У нас уже во всех поликлиниках есть информатизация, электронные очереди, все налажено систематично, поэтому жалоб стало меньше.

— Можно ли как-то определить пациенту, что перед ним квалифицированный специалист?

— Все зависит от самого врача. Если он внимательно опрашивает о жалобах, анамнезе и будет относиться к пациенту, как к родственнику, тогда больной станет ему доверять, откроется. А чем больше откровенен человек, тем легче врачу работать. Я всегда обращал внимание на метод осмотра пациента, и никогда не спешил. Времени раньше не придерживались, как сейчас, и это было в какой-то степени верно — ведь чем больше общаешься с человеком, тем больше доверия. Я так считаю. А сейчас иногда врачи слишком торопятся.

— А что вы посоветуете будущим коллегам ?

— Молодым докторам пожелаю хорошо учиться — от этого зависит квалификация врача, больше заниматься практикой, участвовать в операциях и не бояться сложных ситуаций. Нужно обдуманно подходить к своей профессии. Сейчас молодым людям везде дороги открыты, но стать главным врачом сразу по окончании института не получится. Без практических навыков, опыта, знаний в области менеджмента, экономики этого не добиться. И любой руководитель больницы в первую очередь должен быть опытным квалифицированным врачом.