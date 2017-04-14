Николай Никифоров: Якутия оказала серьезную поддержку при реализации проекта «Колымский экспресс»

Успешная реализация проекта по строительству волоконно-оптической линии связи «Колымский экспресс», обеспечивающей скоростной интернет-доступ в северных районах Якутии, стала возможной благодаря серьезной поддержке региональных властей. Об этом 14 апреля в поселке Усть-Нера Оймяконского района заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, прибывший в республику для участия в мероприятиях по передаче строительства в Магаданскую область.

«Для нас важно, чтобы каждый регион России был обеспечен самыми современными услугами связи. Владимир Путин в 2014 году подписал специальные поправки в федеральный закон «О связи», которые обязывают государство провести современный скоростной, качественный и недорогой интернет во все населенные пункты, где проживает более 250 человек. Отрадно, что в Якутии при серьезной поддержке местных властей, участии частных инвесторов мы увидели яркий пример реализации одного из самых масштабных проектов в области связи», — сказал Николай Никифоров.

«Колымский экспресс», безусловно, войдет в историю развития связи всей России. Никифоров отметил важность этого проекта для Якутии и Магаданской области.

«Интернет нужен не только для того, чтобы иметь доступ к социальным сетям, развлечениям. Это канал быстрого получения информации, возможность повысить качество госуслуг, телемедицины, оперативного обмена данными. Поэтому сегодня стоит задача по подключению к интернету всех важных социально значимых объектов — школ, больниц, почтовых отделений, местных органов власти, предприятий и, конечно же, домохозяйств. Хочется искренне поздравить вас с тем, что сделан серьезный шаг к информационному обществу. Уверен, что вы сполна сможете оценить преимущества использования самых современных технологий связи. Хочу выразить слова благодарности Егору Борисову и всем, кто принимал участие в реализации данного проекта», — заключил глава ведомства.

Приказом министерства связи и массовых коммуникаций РФ объявлена благодарность группе компаний НПО «Импульс», осуществляющей инвестирование и строительство ВОЛС «Колымский экспресс».