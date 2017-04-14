Николай Никифоров и Егор Борисов примут участие в запуске ВОЛС «Колымский экспресс»

В Якутию 14 апреля прибыл министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Ожидается, что федеральный чиновник и глава республики Егор Борисов примут участие в торжественном запуске волоконно-оптической линии связи «Колымский экспресс» и скоростного мобильного интернета ПАО «МТС» в поселке Усть-Нера Оймяконского района.

Сегодня в селе Делянкир Оймяконского улуса состоится церемония передачи строительства волоконно-оптической линии связи «Колымский экспресс» на территорию Магаданской области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Таким образом, завершен первый этап строительства, который позволил обеспечить высокоскоростной линией связи пять районов республики: Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский и Оймяконский.

Напомним, что 26 марта 2015 года между правительствами Якутии, Магаданской области и научно-производственным объединением «Импульс» было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи на территории двух регионов Дальнего Востока.

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