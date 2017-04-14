Невежды или предатели? Егор Борисов рассказал, как искажается правда о мировом соглашении 2006 года

Всю правду о мировом соглашении между республикой и Российской Федерацией по спору о праве собственности на имущественный комплекс «Якуталмаза», заключенном в 2006 году, в своем блоге на страницах интернет-газеты «Якутия» рассказал глава региона Егор Борисов.

Он затронул эту тему в связи с прошедшим в минувшие выходные «экологическим» митингом.

«Как известно, тем, кто пришел на митинг 9 апреля, было предложено подписаться под резолюцией. Не хочу подробно комментировать её первый и третий пункты, касающиеся отрешения Борисова от власти. Потому что всегда говорю: я чист перед законом и своей совестью. А если у кого-то возникают сомнения, то рекомендую и даже прошу – пожалуйста, организуйте общественные комиссии и проверяйте меня, изучайте со всех сторон, как и чем я живу.

Но вот второй пункт резолюции митинга, где была поставлена под сомнение польза для республики от подписанного 19 декабря 2006 года мирового соглашения и прозвучали призывы отказаться от него, чтобы вернуться к прежнему Федеративному договору, меня по-настоящему задел. Здесь уж, простите, промолчать я не могу, поскольку сам был одним из главных творцов заключения того соглашения», — написал Егор Борисов.

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