Неравенству — нет: В отдаленных селах Якутии появится цифровое телевидение

Якутский филиал Почты России через свои отделения будет реализовывать бытовое оборудование, необходимое для подключения цифрового телевидения. Соответствующее соглашение с РТРС ведомство подписало 30 января.

«Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого в отделениях нашего филиала будут продаваться приставки, наружные и внешние антенны для цифрового телевидения. Таким образом, больше людей даже в самых отдаленных селах, например, Жиганского района, в Сюльдюкаре Мирнинского района, смогут смотреть телепрограммы в очень хорошем качестве», — заявила директор Якутского филиала Почты России Алевтина Игнатьева.

По словам руководителя филиала РТРС «Радиотелевизионного передающего центра Республики Саха (Якутия)» Ярослава Безукладникова, строительство сети пакета цифровых программ уже завершено в 87 населенных пунктах, в планах на 2017 год – еще 124.

«До этого жители малых сел могли смотреть от силы 2-3 телеканала в аналоговом формате. С приходом цифрового телевидения им будет доступно 10, а затем и 20 каналов с четкой картинкой. Но не у всех есть современные телевизоры, поэтому нужна специальная приставка. Если раньше за ней надо было ехать в райцентр или даже в другой район, то сейчас её можно будет купить в любом ближайшем к вам почтовом отделении», — пояснил Безукладников.

Как подчеркнул министр связи и информационных технологий Александр Борисов, все это осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в России на 2009–2018 годы: «Сегодня многие наши жители задаются вопросом о подключении цифрового телевидения, строительстве объектов связи. Предугадывая потребности населения, это соглашение и было подписано. Якутский филиал Почты России уже имеет ряд договоренностей с другими операторами и является их надежным партнером».