Еда без вреда: Что такое фастфуд и чем его заменить?

Ольга Матвейчук,
практикующий диетолог,
член Международной ассоциации диетологов
Что такое фастфуд?
Фастфуд – еда быстрого приготовления, полуфабрикаты, которые подаются в ресторанах, кафе, киосках. Такие блюда можно съесть на ходу, практически не отрываясь от дел. К ним относятся разнообразные бургеры, картофель фри, хот-доги, пицца, шаурма и другие. Фастфудом считаются продукты, которые разводятся водой - каши в пачках, лапша, картофельное пюре, супы, а также чипсы, сухарики, орешки в пакетиках, печенье, попкорн.
Почему фастфуд так популярен?
В первую очередь это связано с большой калорийностью и высоким содержанием вкусовых усилителей. Расчет прост: человек идет в кафе, чтобы быстро и калорийно поесть, а производителям нужно, чтобы клиенту понравилось и он пришел к ним еще раз. Для этого используются различные уловки: в еду добавляют много сахара, побольше жира, всевозможных вредных вкусовых усилителей. В некоторых заведениях умудряются даже овощной салат сделать калорийным и вредным.
Насколько вреден фастфуд и кому он противопоказан?
Фастфуд способен нанести серьезный ущерб здоровью человека из-за высокой калорийности и наличия вкусовых добавок. Чипсы, сухарики, крылышки, купленные в кафе, часто готовятся во фритюре, а это канцерогены и трансжиры, которые плохо влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Такая еда особенно вредна для детей. Злоупотребление фастфудом приводит к тому, что они уже со школы обзаводятся хроническими заболеваниями: гастритом, панкреатитом и ожирением, что крайне опасно для растущего организма. Людям, склонным к лишнему весу, такая пища тоже не идет на пользу: многие, не зная калорийности продуктов, банально переедают. При этом речь идет не только о гамбургерах. Возьмем, например, орехи. Суточная норма составляет 10-15 граммов, а многие незаметно для себя съедают по 2-3 пачки. По калорийности это равно дневной норме для взрослого человека. Так что все полезно в меру.
Есть ли альтернатива фастфуду?
Конечно, его можно (и нужно) заменять домашней едой. Не устаю повторять своим клиентам: не ленитесь, готовьте сами. Понятно, что многие устают на работе, но если рационально распределить время, всё можно успеть. Пример: возьмите крылышки, замаринуйте в сметане, вместо соли добавьте соевый соус, приправу карри (она очень полезна), а утром поставьте в духовку буквально на 20 минут. Пока вы будете собираться, обед на работу приготовится. Гамбургер можно заменить бутербродом из правильно подобранных продуктов. Вместо белой булки взять цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, положить на него отварную куриную грудку или домашнюю котлету, добавить сметанный соус, кусочек сыра и лист салата. Получится сбалансированный бутерброд. Сухарики тоже можно делать самим, не поливая их маслом, как в кафе. Чтобы есть полезный фастфуд, достаточно правильно выбрать продукты и способ приготовления.
А что вы можете сказать о газированных напитках?
Все сладкие газировки вредны, их лучше вообще исключить из рациона. Во-первых, они очень калорийны, содержание сахара достигает 20-40%, а нулевая калорийность - это не более чем рекламный ход. Во-вторых, почти все газированные напитки содержат красители, а углекислый газ, которым их насыщают, убивает микрофлору желудка и поджелудочной железы. Консерванты, использующиеся в производстве, тоже не несут никакой пользы. В-третьих, сладкие напитки опасны скрытыми калориями: многие худеющие их просто не учитывают, при этом литровая бутылка «тянет» на половину дневной нормы. Так что советую по возможности избегать сладких газировок.