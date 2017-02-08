Еда без вреда: Что такое фастфуд и чем его заменить?

Фастфуд способен нанести серьезный ущерб здоровью человека из-за высокой калорийности и наличия вкусовых добавок. Чипсы, сухарики, крылышки, купленные в кафе, часто готовятся во фритюре, а это канцерогены и трансжиры, которые плохо влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Такая еда особенно вредна для детей. Злоупотребление фастфудом приводит к тому, что они уже со школы обзаводятся хроническими заболеваниями: гастритом, панкреатитом и ожирением, что крайне опасно для растущего организма. Людям, склонным к лишнему весу, такая пища тоже не идет на пользу: многие, не зная калорийности продуктов, банально переедают. При этом речь идет не только о гамбургерах. Возьмем, например, орехи. Суточная норма составляет 10-15 граммов, а многие незаметно для себя съедают по 2-3 пачки. По калорийности это равно дневной норме для взрослого человека. Так что все полезно в меру.