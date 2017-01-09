Назначен руководитель управления при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Егор Борисов подписал указ № 1671 о назначении Степана Давыдова руководителем управления при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Ранее он возглавлял Управление ФСКН по Камчатскому краю.

Степан Давыдов родился 5 октября 1956 года в п. Нюрбе Ленинского района Якутской АССР.

В 1979 году закончил Якутский государственный университет по специальности «История».

С 1981 года проходил действительную военную службу в органах государственной безопасности на оперативных и руководящих должностях в КГБ ЯАССР, центральном аппарате КГБ СССР, ФСБ России.

С мая 2003 года — заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха (Якутия).

Указом Президента РФ №1166 от 11 сентября 2007 года полковник полиции Давыдов Степан Николаевич назначен на должность начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия).

Указом Президента РФ №190 от 22 февраля 2009 года присвоено специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор полиции.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) №914 от 20 сентября 2011 года присвоено Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)».

Указом президента РФ в 2014 году назначен начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Камчатскому краю.

Награжден: Орденом Почета, медалью “За отличие в военной службе” 3-х степеней, нагрудным знаком “За службу в контрразведке” II, III степеней, Почетными грамотами Директора ФСБ России, Министра МВД России и Президента Республики Саха (Якутия), именными золотыми часами от Директора ФСБ России генерала армии Н.Патрушева.