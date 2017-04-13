Наталья Решетникова: При федерализации парка «Ленские столбы» права родовых общин ущемлены не будут

В мессенджере WhatsApp распространяются сообщения о том, что после федерализации «Ленских столбов» родовые общины, ведущие хозяйство на территории природного парка, должны будут освободить земли. В комментарии ЯСИА председатель Общественного совета Хангаласского района Наталья Решетникова опровергла данную информацию.

По словам Натальи Решетниковой, общественный совет Хангаласского района поддерживает идею федерализации парка для защиты территории от посягательств: «Активисты улуса направили письмо главе республики Егору Борисову в поддержку смены статуса «Ленских столбов», потому что это позволит проводить научные работы и защитить парк. Из-за халатности директора объекта Василия Калитина территорию поставили на кадастровый учет только в прошлом году. Был нарушен федеральный закон, поскольку обычные граждане оформили земли парка в собственность под охотничьи и сенокосные угодья. Природоохранная прокуратура подала в суд, и эти договоры аннулировали. Отсюда пошел слух, что теперь выгонят и родовые общины«.

Решетникова отметила, что после лишения людей права собственности парк заключил с ними договоры аренды наделов. Родовые общины в свою очередь вели хозяйственную деятельность, то есть охотились, рыбачили на территории «Ленских столбов», лишь на праве безвозмездной аренды.

«Никто из этих людей не живет на территории парка, поэтому говорить о том, что их выгоняют с земель, некорректно. Они как коммерческие организации ведут свое хозяйство, да и то не все занимаются традиционными видами промысла«, — добавила председатель Общественного совета.

В конце апреля в Покровске состоится встреча с членами родовых общин, чтобы окончательно разъяснить ситуацию.

Жители Хангаласского улуса: Федерализация парка «Ленские столбы» поможет сохранить его для потомков

Сахамин Афанасьев рассказал о федерализации природного парка «Ленские столбы»

Борис Протодьяконов: Федерализация «Ленских столбов» поможет развить экологический туризм в регионе