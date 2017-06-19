«Наши люди»: Реабилитолог Артем Григорьев о детской мечте, профессии и высшей награде для врача

Артем Григорьев родился в 1981 году в Якутске, в его семье никогда не было врачей: мать — ветеран сельского хозяйства, большую часть жизни проработала в лабораториях специалистом по оценке качества кормов, отец — бортмеханик-инструктор со стажем, работал на самолетах Ан-24, Ан-26 и Як-40. «Стать врачом я мечтал с детства. Со школы посещал малую медицинскую академию на базе Мединститута. У нас были прекрасные преподаватели. Немного повзрослев, убедился, что на правильном пути и не ошибся в выборе профессии», — рассказал Артем Григорьев. В 1999 году наш герой поступил на педиатрический факультет ЯГУ. После окончания вуза прошел клиническую ординатуру по специальности «врач лечебной физкультуры и спортивной медицины». «С 2007 года начал трудиться врачом-куратором в Высшей школе спортивного мастерства города Якутска. Проработав там до 2010 года, решил уехать на стажировку в Китай. Для этого мне пришлось год изучать язык, но я справился и сдал их государственный экзамен на средний уровень», — поделился врач. Возвратившись из Китая в 2012 году, Григорьев устраивается на работу в реабилитационный центр города Якутска, где и трудится в настоящее время.