«Наши люди»: Реабилитолог Артем Григорьев о детской мечте, профессии и высшей награде для врача

ЯСИА продолжает проект «Наши люди» — это истории и воспоминания талантливых, трудолюбивых, целеустремленных жителей Якутии. Героем очередного выпуска стал врач лечебно-физической культуры Артем Григорьев, который работает в республиканском реабилитационном центре.
Юный академик
Артем Григорьев родился в 1981 году в Якутске, в его семье никогда не было врачей: мать — ветеран сельского хозяйства, большую часть жизни проработала в лабораториях специалистом по оценке качества кормов, отец — бортмеханик-инструктор со стажем, работал на самолетах Ан-24, Ан-26 и Як-40.
«Стать врачом я мечтал с детства. Со школы посещал малую медицинскую академию на базе Мединститута. У нас были прекрасные преподаватели. Немного повзрослев, убедился, что на правильном пути и не ошибся в выборе профессии», — рассказал Артем Григорьев.
В 1999 году наш герой поступил на педиатрический факультет ЯГУ. После окончания вуза прошел клиническую ординатуру по специальности «врач лечебной физкультуры и спортивной медицины».
«С 2007 года начал трудиться врачом-куратором в Высшей школе спортивного мастерства города Якутска. Проработав там до 2010 года, решил уехать на стажировку в Китай. Для этого мне пришлось год изучать язык, но я справился и сдал их государственный экзамен на средний уровень», — поделился врач.
Возвратившись из Китая в 2012 году, Григорьев устраивается на работу в реабилитационный центр города Якутска, где и трудится в настоящее время.
Стать врачом мечтал с детства. Будучи учеником средней школы № 30, посещал малую медицинскую академию, это очень помогло при поступлении в вуз
Работа на результат
Артем Григорьев встретил нас в стенах реабилитационного центра, уже ставшего для него родным за 4 года. Целеустремленный, компетентный, вежливый, даже во время беседы с журналистами он не забывает о работе — консультирует, наставляет и помогает выполнять упражнения.
«Рабочий день у меня начинается с планерки в 9 утра. На ней решаются все основные вопросы: сколько пациентов ночевало сегодня в центре, какие у них инвалидные категории, сколько колясочников. Далее — обход. После 10 утра работаю уже непосредственно в зале. Сам контролирую инструкторов, провожу занятия», — рассказал герой публикации.
По его словам, реабилитационный центр Якутска выполняет важную функцию – помогает людям, которые волею судьбы утратили возможность жить полноценно и не могут вернуться к нормальной жизни. Сюда поступают пациенты с заболеваниями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.
Артем Григорьев не только помогает лечением, но и учит жить по-новому, дает стимул и знания, которые позволяют самостоятельно пройти путь от болезни до выздоровления.
Одной из главных задач центра является обучение пациентов реабилитации в домашних условиях, где у них уже не будет возможности использовать дорогостоящее медицинского оборудование.
«Все зависит от желания и стремления выздороветь. У нас на практике очень много примеров реабилитации после сложных травм спинного мозга. Человек вообще не мог ходить, а после курса снова научился. В этом помогают навыки, полученные в нашем центре — люди продолжают самостоятельно тренироваться, выполнять упражнения, а потом встают на ноги», — подчеркнул Григорьев.
Профессия врача обязывает, учит и воспитывает
Помогаем жить заново
Учреждение имеет прекрасное, современное оборудование, квалифицированных специалистов, которые постоянно обмениваются опытом с коллегами из Южной Кореи.
«Шкала успеха в моей профессии варьируется от улыбки пациента и доброго слова до его первых самостоятельных шагов. Высший пилотаж — добиться полной интеграции в общество и выхода на работу. Такими результатами мы очень гордимся», — резюмировал реабилитолог.
Лучшая награда — искренняя улыбка пациента, когда он делает первые шаги
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