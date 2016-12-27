Народные депутаты: «Визит-Центр» на «Лямпушке» должен принадлежать Якутии

Парламентская комиссия под руководством Виктора Федорова считает целесообразным выделить из госбюджета региона средства на покупку здания «Визит-Центра» в природном парке «Усть-Вилюйский» . К такому выводу народные депутаты пришли после посещения объекта.

Напомним, широкое общественное обсуждение судьбы «Визит-Центра» на кордоне «Лямпушка» началось после одного из заседаний Госсобрания (Ил Тумэн), когда при внесении поправок в бюджет Якутии на 2016 год выяснилось, что вместо запланированных ранее 35 миллионов рублей на возведение здания намерены потратить 107.

«Из бюджета на строительство еще не выделено ни копейки. Компания ООО «Стройкон», выиграв конкурс, возводила здания на свои средства, проложила дорогу, завозила материалы. Теперь предприниматель предлагает республике выкупить этот объект за 107 миллионов. Депутатской комиссией был инициирован выезд в природный парк, чтобы на месте оценить ситуацию», — сообщил на пресс-конференци и председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательс тву, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров.

Он отметил, что вместе с другими депутатами осмотрел территорию, на которой располагаются два гостевых дома, баня, котельная и стоянка.

«Мы пришли к мнению, что здание на территории природного парка должно принадлежать республике для развития экологического туризма, за которым будущее региона. Правительство может и не соглашаться на объявленную «Стройконом» цену. Для определения целесообразности покупки создана межведомственная комиссия», — подчеркнул депутат.

Свою позицию высказал и министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев: «У нас всего шесть природных парков, которые полностью финансируются из бюджета, только у одного из них есть соответствующая инфраструктура. Мы должны развивать туризм, такие места – это достояние республики и каждого россиянина».

Пресс-конференцию посетил и генеральный директор компании «Стройкон» Иван Полушкин. Он заявил, что на подобный объект в любом случае найдет покупателя, который может приобрести его даже за большую сумму.

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