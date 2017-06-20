Набережная Алексея Никифорова оставит память о его героизме

Возле моста на озере Сайсары в столице республики появилась набережная в память о героически погибшем спортсмене Алексее Никифорове, который 16 июля 2015 года ценой своей жизни спас утопающего мальчика.

Напомним, выпускник юридического факультета СВФУ, мастер спорта по хапсагаю Алексей Никифоров во время отдыха с друзьями на пляже увидел тонущего ребенка. Он вытащил подростка из воды и передал друзьям, которые вынесли мальчика на берег. Сам Алексей из-за сильного течения выбраться не смог.

По инициативе депутата Руслана Михайлова и друзей погибшего в Гордуму было внесено предложение об увековечении имени Алексея Никифорова. Идея получила одобрение руководства столицы.

«Мы долго искали территорию, которой можно было бы присвоить имя нашего хорошего друга. В итоге нашли живописное место возле озера Сайсары», — сообщил ЯСИА Михайлов.

В память о герое ежегодно проводятся два турнира — «Игры боотуров» в Якутске и соревнования по хапсагаю в его родном селе Мастах Кобяйского улуса. В СВФУ именем Никифорова названа премия наиболее отличившимся студентам.

Текст из нормативно-правового акта Якутской городской думы: 1.1. Набережной, образованной на территории квартала 67 городского округа «Город Якутск», длиной 286 погонных метров — от Корпуса технических факультетов в северном направлении до мостового перехода озера Сайсары — присвоить наименование «набережная Алексея Никифорова».

«Набережная расположена очень удачно. Там каждый год строятся новые красивые дома, и, надеюсь, через некоторое время на этом месте появится памятник Алексею Никифорову. Общими усилиями постараемся обустроить территорию. Думаю, что набережная оставит память о героизме якутянина и послужит примером для всех», — подчеркнул депутат.