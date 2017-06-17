На Ысыахе Туймаады установят новый рекорд Гиннесса

В следующие выходные в местности Ус Хатын состоится традиционный республиканский Ысыах Туймаады, в рамках которого запланировано более 100 культурных и спортивных акций и конкурсов. Самым ожидаемым событием станет попытка установить рекорд Гиннесса по количеству собранных в одном месте людей в якутских национальных костюмах.

В этом году Ысыах Туймаады проводится в 20 раз и посвящен 385-летию Якутска и Году добра в столице республики. В течение двух дней на 19 площадках архитектурно-этнографического комплекса пройдет масса различных мероприятий.

В торговых рядах наряду с другими крупными предприятиями региона выставку-продажу своих изделий организуют ОАО «Сахабулт» и ООО «Чороон XXI век», а также предприниматели из Монголии.

Официальное открытие праздника состоится в 11.30 на главной сцене Центра кумысопития «Тунах» и завершится массовым осуохаем. Все творческие коллективы республики представят свои номера.

Сразу после этого начнется подготовка к установлению рекорда Гиннесса — через семь контрольных входов будут запускать людей в якутских национальных костюмах. Всем участникам вручат на память сертификаты.

Для желающих принять участие в установлении рекорда есть определенные требования. Женщины должны быть одеты в национальное якутское платье халадай и жилет. Девушки могут быть только в халадае. Мужчинам следует облачиться в якутский камзол с ремнем или рубаху с кушаком. Украшения и другие аксессуары приветствуются.

Участников будет встречать счетная комиссия. В ее состав войдут известные этнографы и швейные мастера, посвятившие свою деятельность изучению национального наряда.

Напомним, первый рекорд объединил хомусистов со всей республики, второй был посвящен самому массовому исполнению осуохая, а третий — обряду кумысопития.

«Все рекорды внесли свой вклад в сохранение и развитие национальных ценностей. Если раньше хомус было довольно трудно найти, то в настоящее время работает целый рынок, посвященный только этому удивительному инструменту. Рекорд по установке самого массового осуохая дал старт развитию программ по сохранению родного языка. Третий рекорд напомнил всем о нашем национальном напитке. Сейчас, чтобы попробовать известный якутский кумыс, в республику специально приезжают путешественники из других регионов России, Монголии, Казахстана. Уверена, что четвертый рекорд положительно повлияет на сохранение национального костюма», — сообщила руководитель группы по организации рекорда Гиннесса Нюргуяна Ушницкая.