В Якутии более 100 сел ввели запрет на продажу алкоголя

В настоящее время 103 населенных пункта Якутии введен полный запрет на продажу алкоголя. На круглом столе в столице республики обсудили, как справится с нелегальной продажей спиртной продукции и мотивировать население на осознанный выбор здорового образа жизни.

К сожалению, нелегальная продажа алкоголя существует даже даже в «трезвых» селах. Главы улусов проводят профилактические беседы с предпринимателями, но причина нарушения проста – зачем переставать продавать, если доходы полностью окупают штрафы. С такой позицией надо бороться.

Больше всего на мероприятии было сказано о том, что каждый человек должен осознанно выбрать путь трезвости. Для этого необходимо повышать уровень культуры.

«Мы все — единомышленники, участники одной большой республиканской кампании по борьбе с алкоголизмом. Ситуация становится лучше, у людей изменились потребности. Сейчас нужно обратить внимание на тех, кому действительно нужна помощь».

Большую работу по формированию здорового образа жизни проводит руководитель Госалкогольконтроля Якутии Матвей Лыткин. Он считает, что нужно нужно гордиться и громко заявлять о том, что село является территорией трезвости.

Профессор медицинского института СВФУ Карл Башарин предложил табличку с соответствующей надписью выставлять при въезде в населенные пункты, у госучреждений и мест общественного пребывания.