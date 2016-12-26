«Дальневосточный» гектар: Росреестр должен исправить некорректные карты к февралю 2017 года

Якутия с большим отрывом лидирует в ДФО по числу заявок на получение «дальневосточного» гектара. Основной причиной отказа в предоставлении участка являются некорректные карты Росреестра. Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева, федеральное ведомство должно исправить все ошибки к январю-февралю 2017 года.
«Мы констатируем факт устойчивого интереса населения. При реализации второго этапа закона подано почти 9 тысяч заявлений. Можно сказать, что количество отказов в предоставлении земельных участков на территории республики составляет практически 40%», — заявила на совещании Евгения Григорьева.
В Минимущества считают, что основной причиной отказов стало несоответствие публичной кадастровой карты действительности. Проблем добавляет то, что ранее размещенные земельные участки государственной кадастровой недвижимости представлены без границ, а также отсутствуют границы лесных участков в федеральной информационной системе.
«Росреестр неоднократно обещал, что работы по исправлению смещения границ будут завершены на публичной кадастровой карте в декабре 2016 года, но, к сожалению, пока результатов мы не видим. Надеемся, что недостаток будет исправлен в январе-феврале 2017 года, к началу реализации третьего этапа закона», — проинформировала министр.