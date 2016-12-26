«Дальневосточный» гектар: Росреестр должен исправить некорректные карты к февралю 2017 года

Якутия с большим отрывом лидирует в ДФО по числу заявок на получение «дальневосточного» гектара. Основной причиной отказа в предоставлении участка являются некорректные карты Росреестра. Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева, федеральное ведомство должно исправить все ошибки к январю-февралю 2017 года.

В Якутии на получение «дальневосточного» гектара на 20 января зарегистрировано 8936 заявлений, в Приморском крае — 6090, Сахалинской области — 4338, Хабаровском крае — 2156, Амурской области — 1201, Камчатском крае — 1108, Магаданской области — 253, Еврейской автономной области — 168, Чукотском крае — 13.

«Мы констатируем факт устойчивого интереса населения. При реализации второго этапа закона подано почти 9 тысяч заявлений. Можно сказать, что количество отказов в предоставлении земельных участков на территории республики составляет практически 40%», — заявила на совещании Евгения Григорьева.

В Минимущества считают, что основной причиной отказов стало несоответствие публичной кадастровой карты действительности. Проблем добавляет то, что ранее размещенные земельные участки государственной кадастровой недвижимости представлены без границ, а также отсутствуют границы лесных участков в федеральной информационной системе.

«Росреестр неоднократно обещал, что работы по исправлению смещения границ будут завершены на публичной кадастровой карте в декабре 2016 года, но, к сожалению, пока результатов мы не видим. Надеемся, что недостаток будет исправлен в январе-феврале 2017 года, к началу реализации третьего этапа закона», — проинформировала министр.

В день от якутян поступает более 100 заявлений, что выше показателей в регионах Дальнего Востока. Наибольшее число обращений подано в Хангаласском улусе (3200) и в департамент по лесным отношениям (1932). В настоящее время отказано в предоставлении земельных участков по 3407 заявлениям, находятся на рассмотрении — 2805, утверждено схем размещения земельных участков и сформировано договоров — 1186, заключено договоров — 141, аннулировано гражданами — 1397.