На первого заместителя главы Нюрбинского района заведено уголовное дело

Руководитель Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Якутии возбудил уголовное дело на первого заместителя главы Нюрбинского улуса Иннокентия Васильева. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, вчера руководитель Следственного управления СКР по республике Олег Мезрин возбудил уголовное дело в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В ходе прокурорской проверки установлено, что первый заместитель главы Нюрбинского района Иннокентий Васильев в рамках муниципального контракта, заключенного на приобретение у застройщиков жилых помещений в собственность улуса для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, издал документы, в соответствии с которыми застройщику по контракту незаконно осуществлена предоплата без выполнения им условий договора.

При этом застройщик до настоящего времени не приступил к выполнению работ, сумма которых составила 15 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия.