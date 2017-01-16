На лечение Игоря Юрьева, пострадавшего в «Ремиксе», осталось собрать 200 тысяч рублей

На лечение Игоря Юрьева, ставшего инвалидом в результате ДТП у ночного клуба «Ремикс» в Якутске, осталось собрать чуть более 200 тысяч рублей, сообщает издание Storm24.media. Реабилитацию, запланированную на 5 февраля, будет проводить корейский медицинский центр Чонгджу. Друг семьи Екатерина Груздева рассказала ЯСИА о благоприятных прогнозах, озвученных врачами.



«У Игоря удалили часть серого вещества, но, несмотря на это, врачи сообщили, что мозг остается до конца не изучен, возможно, какие-то рабочие участки возьмут на себя утраченные функции. Доктора обещают поставить речь, восстановить навыки письма и движения в руке. Прогнозы — самые благоприятные», — сообщила Екатерина Груздева.

По ее словам, врачи рекомендуют пройти не менее двух курсов лечения. У Игоря сейчас участились эпилептические припадки: «В последнее время они происходят все чаще, поэтому самая важная задача для нас – устранить их».

Собеседница агентства отметила, что семья и друзья не теряют веры в то, что Игорь сможет восстановиться.

«То, что он выжил – уже большое чудо, ведь его состояние до поступления в больницу оценивалось как критическое. Была проведена первая операция, врачи не давали никаких гарантий, говорили, что останется парализованным. Тем не менее, мы смогли поставить Игоря на ноги», — рассказала друг семьи.

Екатерина Груздева подчеркнула, что в данный момент дело Китченко-старшего, совершившего наезд, отправлено на переквалификацию. Судебное заседание назначено на 17 января.

Напомним, что Игорь Юрьев пострадал 10 октября 2015 года во время конфликта в ночном клубе «Ремикс». Он был ранен из травматического пистолета, а затем по нему дважды проехался джип, за рулем которого находился Китченко, ныне являющийся подсудимым по уголовному делу по части 2 статьи 105 («Убийство»).

Для проведения месячного курса лечения в корейском медицинском центре Чонгджу требуется почти 700 тысяч рублей, осталось собрать чуть более 200 тысяч рублей. Подтверждение из клиники пришло 6 января, Игоря готовы принять 5 февраля.

Просим всех неравнодушных граждан помочь набрать необходимую сумму. Времени на сбор остается совсем мало — меньше месяца.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Номер карты Сбербанка:

4276 8760 1170 3255

На имя родной сестры Игоря — Сурановой Анны Иннокентьевны.

Номер карты Сбербанка:

63900276 9002952037 (карта привязана к мобильному телефону — 89241672365)

Игорь Иннокентьевич Юрьев.