На кабриолете в -42: Об экстремальных развлечениях якутян рассказали на телеканале «Россия 1»

В программе «Вести» вышел сюжет «Замороженная Россия: людей призывают не гулять без надобности», где рассказывалось об аномально низких температурах, установившихся в регионах страны. Его создатели не смогли обойти вниманием и Якутию.

«В минус 42 на машине с открытым верхом — это только в Якутске возможно: компания молодых людей в костюмах Дедов Морозов поздравляет всех с прошедшими праздниками, а потом танцует на центральной городской площади», — отмечалось в сюжете.

ЯСИА связалось с одним из авторов новогоднего клипа — известным якутским певцом Русланом Очировым.

«Эту съемку делали для себя, но потом решили отправить ролик в рубрику «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 1». Видимо, они решили, что сюжет достоин внимания. Недавно с ребятами сняли вторую часть, где есть случайно встреченные японцы, так что ждите продолжения. Было весело, иностранцев поразило, что мороженое на таком холоде нельзя откусить, оно просто откалывается с характерным звуком», — говорит Руслан Очиров.