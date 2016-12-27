На главу Нюрбинского района заведено уголовное дело

Руководитель Следственного управления СКР по Якутии Олег Мезрин возбудил уголовное дело в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, Борис Попов в мае 2015 года незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

При этом по состоянию на 23 декабря 2016 года работы по возведению учебного заведения не ведутся, более того, они приостановлены еще в сентябре прошлого года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен на сумму около 17,7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.