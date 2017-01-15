На Бале прессы в Якутске подвели итоги 2016 года

День печати в Якутии завершился традиционным Балом прессы, который прошел в банкетном зале торгового центра «Кружало». Бал стал заключительным аккордом в череде мероприятий, посвященных празднику журналистов.

Первым вышел поздравлять журналистов руководитель администрации главы и правительства республики Федор Борисов. «Якутская пресса имеет долгие и славные традиции. Сейчас вы должны продолжать держать руку на пульсе времени и принимать правильные решения в ответ на происходящие события. Народ от вас ждет консолидации во имя процветания республики, а мы, со своей стороны, окажем вам всемерную помощь», — заявил он.

Министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Сардана Гурьева поздравила всех работников отрасли и отметила все растущее значение профессии журналиста в современном мире. Она вручила ведомственные награды лучшим редакциям.

В группе «Республиканские и городские издательства» лауреатом стал коллектив отдела литературного редактирования Издательского дома СВФУ. Дипломантом в этой стала редактор-методист центра учебной детской литературы национального книжного издательства «Бичик» Марина Никифорова. В группе «Улусные и районные издательства» диплом лауреата получила редактор-директор газеты «Бытантай Уоттара» Наталья Попова. Дипломантом стала редактор-директор газеты «Халыма Долгуннара» Римма Ноговицына.

Перед тем, как вручить премии победителям ежегодных журналистских конкурсов, имена которых стали известны еще перед Новым годом, председатель Союза журналистов республики Галина Бочкарева передала почетный знак Союза журналистов России редактору НВК «Саха» Фенне Пластининой. Она стала вторым обладателем подобного знака отличия из числа журналистов региона. Кроме того, были вручены грамоты российского Союза журналистов корреспондентам ЯСИА Аркадию Васильеву и Айалу Яковлеву. Редактор газеты «Ил Тумэн» Елена Баишева и Иван Андросов из редакции газеты «Кэскил» получили из рук Галины Бочкаревой серебряные нагрудные знаки.

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Самая престижная премия – «Золотое перо» — в этом году досталась заместителю генерального директора медиа-группы «Ситим» Владимиру Степанову, отметившемуся серией аналитических материалов в газете «Кыым». Премия «Золотой микрофон» среди тележурналистов присуждена специальному корреспонденту ГТРК «Саха» Дмитрию Макарову, аналогичную награду среди радиожурналистов выиграла шеф-редактор детско-молодежных и спортивных программ Дирекции радиовещания НВК «Саха» Надежда Павлова.

Премию «Дебют года» жюри вручило творческой группе познавательно-развлекательной телепередачи «Кэл, олор, сэhэргэhиэх» НВК «Саха». «Хоть и получили премию «Дебют года», мы уже заняли свою нишу в эфире. Всё это благодаря стараниям всего нашего коллектива», — отметила автор проекта Анна Кириллина.

«На конкурс я представил свои работы на тему тарифов на газ и ситуации в бизнес-сфере из-за их высокой стоимости. Планирую отслеживать данный вопрос и в этом году», — отметил победитель в номинации «Расследование года» Тимофей Ефремов из «Якутия.Инфо».

Лучшим интернет-изданием года стало Якутское-Саха информационное агентство. Ноутбук и грамоту получил главный редактор издания Вячеслав Стручков. Такой же ноутбук получила газета «Новости Жиганска»-«Эдьигээн сонуннара», ставшая лучшим изданием среди улусных СМИ, среди республиканских лучшей стала газета для детей школьного возраста «Кэскил».

Специальный приз получила пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (руководитель- Ульяна Евсеева).

Фотокорреспондент республиканского детского издательства «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа Василий Пак победил в номинации «Фото года». Верстальщик газеты «УеЬээ Булуу» Верхневилюйского улуса Сайаана Савина получила премию «Дизайн года», заместитель редактора газеты «Олекма» Олекминского улуса Татьяна Романова получила премию «За результативность», корреспондент республиканских газет «Ил Тумэн», «Кэскил» Николай Слепцов стал лучшим в категории «Общественный корреспондент года».

Также инициативная группа спортивных журналистов республики вручила собственную награду легкоатлетке Сардане Трофимовой.