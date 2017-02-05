На автодороге «Яна» продолжаются работы по расчистке снежных заносов

В результате затяжной пурги, длившейся с 21 по 30 января, на территории Усть-Янского района затруднен проезд транспорта на двух горных перевалах км 37 – км 50 и км 105 – км 140 трассы «Яна». Дорожники приступили к расчистке снега незамедлительно, но погодные условия осложняют работы (усиление пурги). На сегодняшний день высота снежных заносов составляет полтора метра, местами доходит до двух, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В Усть-Янском районе работает оперативный штаб правительства республики в составе заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сергея Владимирова, заместителя председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Виталия Чикачева, замгенерального директора КП «Дороги Арктики» Сергея Сивцева и главы муниципалитета Георгия Федорова.

По словам Сергея Владимирова, на пробивку автодороги мобилизована техника из Верхоянского улуса. В работах задействовано 10 единиц спецтранспорта. Расчистка ведется с двух сторон: из Усть-Куйги в сторону Депутатского идут 3 бульдозера и 1 погрузчик, которые добрались до км 98. Со стороны Депутатского дорогу пробивают 4 бульдозера, 1 погрузчик и 1 шнекоротор, достигшие км 115.

«Чтобы упростить задачу по доставке энергоресурсов до села Сайылык, мы рассматриваем вариант пробить объездной путь по старому автозимнику, сейчас для выполнения этих работ договариваемся с местным подрядчиком», — отметил он.

Представители правительственного штаба отмечают, что запасов топлива в селе Сайылык хватит до 23 февраля с учетом доставки части горючего из Депутатского.

«Энергетики в конце 2016 года не использовали два месяца, когда была возможность доставить топливо в село Сайылык», — заявил ранее председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Юрий Зайцев. Его слова подтверждает Виталий Чикачев: «В прошлом году такой критической обстановки не возникало, практически весь объем топлива доставили до населенных пунктов еще в декабре 2015. Дорога «Яна» на участке Усть-Куйга — Депутатский круглогодичного пользования, можно было завезти необходимое топливо и материалы в начале зимы».

Правительство республики принимает все необходимые меры по расчистке дорог и доставке необходимых топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной работы котельных и обеспечения людей теплом.

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