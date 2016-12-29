«Главный вопрос»: Власти Якутии поддержат местных товаропроизводителей

— Тема сегодняшней программы — продвижение бренда «Сделано в Якутии», и в широком смысле речь пойдет о поддержке местных товаропроизводителей и развитии данной отрасли.

— Когда разрабатывали Стратегию-2030, то базировались на крупной промышленности. Это была абсолютно правильная позиция. Потому что через получаемые налоговые доходы оказываем поддержку другим отраслям. Таким образом, мы усиливали налоговую базу. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что проблема занятости, доходов населения, проживающего не в промышленных районах, актуализируется и обостряется.

В процессе работы над Стратегией впервые был поднят вопрос развития местного производства. Такие возможности у республики есть. Например, у нас есть так называемые «брендовые товары», сделанные в Якутии, которые ассоциировались у потребителя с качеством. В частности, в Москве есть сеть ювелирных магазинов «Бриллианты Якутии». Хотя там мало продукции, которая производится непосредственно в республике, но бренд присутствует, и люди туда тянутся. Или наша белорыбица, пусть неорганизованно, но она доходит до московских ресторанов и магазинов. Людям очень нравится эта рыба, все ее спрашивают. То есть определенный бренд уже есть.

Есть и другие направления — по услугам, продуктам. Наши сельхозтоваропроизводители уже около 20 лет принимают участие в «Осенней ярмарке» на ВДНХ, посетители всегда спрашивают: «где якутская продукция — колбаса, копчености». Такое понятие, как брендовый товар относится и к нашим меховым изделиям. Это направление мы должны расширять, а в стратегическом плане развивать такое понятие, как «сделано в Якутии».

Сегодня, к сожалению, местные товаропроизводители выпускают лишь 3,5% от потребляемого объема товаров. Это очень мало. С другой стороны, в сельской местности есть безработица. Если ты с утра проснулся, то должен знать, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь. Это условие мы должны создать. Поэтому, когда Стратегию-2030 разрабатывали, в приоритете был человек – якутянин, живущий в 21 веке. Какой продукт он будет производить, какие доходы должен получать, все это учитывалось.

Якутия — такой регион, что просто придумать и реализовать какой-то проект невозможно. Мы можем начать производство автомобилей, переработку нефти в больших объемах. Но с точки зрения конкурентоспособности реализовать эту продукцию не можем. Потому что у нас очень сложная транспортная схема, и определенные ограничения связаны с себестоимостью.