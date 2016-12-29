«Главный вопрос»: Власти Якутии поддержат местных товаропроизводителей

Декабрьский выпуск мультимедийного проекта «Главный вопрос» посвящен развитию местного производства. Егор Борисов рассказал о поддержке сельхозтоваропроизводителей, субъектов малого и среднего бизнеса, предприятий алмазогранильной и ювелирной отрасли, перспективах въездного туризма. Традиционно вопросы Ил Дархану задавал генеральный директор «Сахамедиа» Кирилл Алексеев.
Интервью-навигатор: Главный вопрос с Егором Борисовым
— Тема сегодняшней программы — продвижение бренда «Сделано в Якутии», и в широком смысле речь пойдет о поддержке местных товаропроизводителей и развитии данной отрасли.
— Когда разрабатывали Стратегию-2030, то базировались на крупной промышленности. Это была абсолютно правильная позиция. Потому что через получаемые налоговые доходы оказываем поддержку другим отраслям. Таким образом, мы усиливали налоговую базу. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что проблема занятости, доходов населения, проживающего не в промышленных районах, актуализируется и обостряется.
В процессе работы над Стратегией впервые был поднят вопрос развития местного производства. Такие возможности у республики есть. Например, у нас есть так называемые «брендовые товары», сделанные в Якутии, которые ассоциировались у потребителя с качеством. В частности, в Москве есть сеть ювелирных магазинов «Бриллианты Якутии». Хотя там мало продукции, которая производится непосредственно в республике, но бренд присутствует, и люди туда тянутся. Или наша белорыбица, пусть неорганизованно, но она доходит до московских ресторанов и магазинов. Людям очень нравится эта рыба, все ее спрашивают. То есть определенный бренд уже есть.
Есть и другие направления — по услугам, продуктам. Наши сельхозтоваропроизводители уже около 20 лет принимают участие в «Осенней ярмарке» на ВДНХ, посетители всегда спрашивают: «где якутская продукция — колбаса, копчености». Такое понятие, как брендовый товар относится и к нашим меховым изделиям. Это направление мы должны расширять, а в стратегическом плане развивать такое понятие, как «сделано в Якутии».
Сегодня, к сожалению, местные товаропроизводители выпускают лишь 3,5% от потребляемого объема товаров. Это очень мало. С другой стороны, в сельской местности есть безработица. Если ты с утра проснулся, то должен знать, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь. Это условие мы должны создать. Поэтому, когда Стратегию-2030 разрабатывали, в приоритете был человек – якутянин, живущий в 21 веке. Какой продукт он будет производить, какие доходы должен получать, все это учитывалось.
Якутия — такой регион, что просто придумать и реализовать какой-то проект невозможно. Мы можем начать производство автомобилей, переработку нефти в больших объемах. Но с точки зрения конкурентоспособности реализовать эту продукцию не можем. Потому что у нас очень сложная транспортная схема, и определенные ограничения связаны с себестоимостью.
Необходимо выбирать такие производства, которые не потребуют больших транспортных расходов. Взять, например, алмазы. При их добыче существуют затраты, но при реализации никаких значительных транспортных расходов не возникает. Или наши ребята, работающие в IT-сфере. Их продукцию, программное обеспечение, компьютерные игры, можно реализовать на рынке, не выходя из дома. Такие возможности нужно искать и поощрять. Соответствующее поручение дано правительству.
— Одно из самых известных предприятий республики — концерн «Сахабулт». Недавно была представлена новая коллекция эксклюзивных и современных изделий из гидрофобной замши. Но их стоимость сегодня достаточно высокая — например, куртка стоит около 70 тысяч рублей. Вместо этого люди скорее пойдут на рынок и купят тот же китайский пуховик. Какие есть пути снижения конечной стоимости?
— «Сахабулт» имеет хороший опыт производства и реализации собственной продукции как внутри республики, так и за ее пределами. К сожалению, итальянское оборудование было завезено еще 24 года назад. Устаревшая техника – это дополнительные затраты.
Кроме того, на цену влияет дорогая электроэнергия. Это болезненный вопрос для всех наших предпринимателей. Мы давно работаем с руководством страны, непосредственно с энергетиками по снижению тарифов. Недавно добились принятия закона, предусматривающего выравнивание тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он заработает с 2017 года. Это одно из направлений по удешевлению себестоимости продукции.
Недешево обходится сырье, потому что, например, когда сдают шкуру волка, она испорчена, так как стреляли из ружья. В результате из очень большого количества сырья берется только малая часть. Объем выпускаемой продукции у «Сахабулта» небольшой, предприятие выбрало верный курс и производит эксклюзивный товар. Будем его поддерживать.
В прошлом году мы обращались в Минпромторг России, чтобы получить поддержку из средств Фонда развития промышленности. Много работали над заявкой, но не выполнили требования и, к сожалению, не смогли получить запрашиваемые ресурсы.
Интервью-навигатор: Главный вопрос с Егором Борисовым
— Одной из мер поддержки предпринимательства стало ваше поручение правительству о понижении со следующего года ставки по упрощенной ставке налогообложения до 3% сроком до трех лет. Какой эффект это даст для малого и среднего бизнеса?
— Это достаточно противоречивый вопрос. Надо отдать должное, что предприниматели в последнее время научились более конструктивно ставить вопросы. Если раньше они занимались больше определенными заявлениями, то сегодня идет предметный разговор. Мною дано поручение правительству внести законопроект об уменьшении ставки по УСН с 6% до 3% в отношении предпринимателей, занятых в сфере производства и оказания услуг, за исключением торговли. Но и по торговле тоже можно подумать.
При этом есть один вопрос — местные бюджеты теряют определенную долю доходов от бизнеса. И они (муниципалитеты — прим. ред.) предлагают, чтобы выпадающие доходы компенсировались из республиканского бюджета. Соответствующее поручение тоже дано правительству. Думаю, в начале 2017 года мы этот закон примем.
Давно говорим о том, что предприниматели в Якутии работают в сложных условиях. Это не средняя полоса России и не юг, а Крайний Север, Арктика, с дополнительными расходами, сложными природно-климатическими особенностями. Поэтому мы обязаны оказывать поддержку. Эту политику проводили всегда. Речь идет не только о налоговых льготах, но и бюджетной поддержке.
При этом мы пока не добились ощутимого результата со стороны малого и среднего бизнеса. Хотя в последние годы объемы наращиваются. Сегодня наши предприниматели обеспечивают около трети объема производства. Доходы у них намного ниже, чем хотелось бы иметь. Сложности есть и будут, но их нужно преодолевать.
— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в алмазогранильной и ювелирной промышленности.
— Бриллианты, ювелирные изделия относятся к товарам роскоши, и спрос на них во многом зависит от уровня доходов потребителей. В нынешнем году объемы производства по алмазогранильной промышленности сокращаются примерно на 40%.
Более чем на 30% сокращается объем выпуска ювелирных изделий. В этом году предприятия заработали около 1,2 миллиарда рублей, это очень мало. Летом мы встречались с представителями отрасли, обсуждали пути развития. В начале следующего года обязательно встретимся еще раз и определим, в каком направлении двигаться.
Главная проблема сегодня — не в дизайне и не в производстве, а в сбыте продукции. Мы пока не научились реализовывать ее. Нужно консолидироваться и создавать единую систему сбыта ювелирных изделий. Здесь как раз должен сыграть бренд «Сделано в Якутии».
— Вернемся к «хлебу насущному». На полках наших магазинов много местной продовольственной продукции. Можно ли сказать, что агропояс вокруг Якутска сформирован?
— Перерабатывающая промышленность на базе нашего сельского хозяйства состоялась. Люди научились делать любую продукцию, причем хорошего качества и на мировом уровне. Свидетельством тому является участие в многочисленных международных и российских выставках, в том числе в Китае, Германии, Корее.
Безусловно, и на традиционной ярмарке в Москве продукция из Якутии всегда востребована. Проявляют интерес и в регионах. Недавно ко мне обратился губернатор Липецкой области Олег Королев с просьбой угостить его местной продукцией. В очередную командировку взял колбасу и копчености из жеребятины. Потом он мне звонит и говорит: «Просто прекрасный вкус. Можно организовать поставки?». Это доказывает качество нашей продукции, мы умеем это делать. Но возникает вопрос, в каких объемах.
К сожалению, сегодня не можем создать условия для переработки всей сельскохозяйственной продукции. В целом продовольственные товары уже имеют свой товарный бренд. Взять молочную продукцию из Амги, тех же кобяйских карасей, чурапчинское мясо, немюгюнский хлеб. Все это создает базу для производства брендовой продукции. Для этого нам надо поддержать своих товаропроизводителей. На основе кооперации создавать перерабатывающие предприятия, помочь уже действующим крупным производствам. Например, СХПК «Тумэн», который возглавляет Айал Макаров, выпускающий очень качественную продукцию. Тот же «Скиф», кооперативы в Амге, Намцах. Нужно наращивать объемы, чтобы реализовать не только внутри республики, но и за ее пределами.
В чем секрет продукции, произведенной в Якутии? Все понимают, что она экологически чистая. А такие товары сегодня очень востребованы.
Интервью-навигатор: Главный вопрос с Егором Борисовым
— В пригороде Якутска создается туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика». По этому поводу недавно прозвучала критика со стороны ОНФ о том, что развитие идет медленно. Как реализация данного проекта скажется на развитии внутреннего въездного туризма? Как вы оцениваете в целом состояние отрасли?
— Туризм – это очень перспективное направление. Якутия — неизученный край, абсолютно привлекательный с точки зрения природных ресурсов. Это регион, где сконцентрированы все явления, здесь и горы, и великие реки, и песчаные барханы. Даже субтропики есть — если летом окажетесь на Олекме или в Ленске, то увидите. Люди же ездят по всему миру, чтобы на это посмотреть.
Поэтому с точки зрения туризма Якутия имеет очень большие перспективы. У нас с каждым годом растет въездной туризм. Я здесь не говорю о выездном, поскольку с этим проблем нет. Так вот, въездной туризм за прошлый годы вырос на 31%. Это очень большой рост. Двести тысяч человек посетило республику. Приезжали путешественники даже из Новой Зеландии посмотреть реку Лену.
Но есть и ограничивающие факторы — слабо развита инфраструктура, простых гостиниц нет, чтобы иностранцев хорошо принимать и зарабатывать. Это касается как самого Якутска, так и районов.
Если говорить о проекте «Северная мозаика» на Табагинском мысе вблизи Якутска, то он стал своеобразным «камнем преткновения» по многим вопросам. Там проводится очень большая работа. Совместно с Ростуризмом реализуем проект по созданию инфраструктуры. Уже вложено 154 миллиона рублей. Примерно столько же предстоит направить на газификацию, энергоснабжение, дороги. И со стороны резидентов кластера тоже работы начались.
Те, кто говорят, что «Северная мозаика» не развивается, не владеют полной информацией. Но мы должны сказать, что реализация данного проекта идет по плану. Думаю, что предприниматели проявят активность, и в ближайшие год-два туристы там появятся.
Здесь тоже есть возможность для реализации брендовых направлений, связанных с мамонтовой фауной. Или показать природно-климатические особенности Якутии — экспозицию, демонстрирующую в летнее время примеры вечной мерзлоты. Есть очень неплохие идеи, так что будем вкладывать средства и решим этот вопрос.