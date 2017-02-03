«Мягкое золото» Якутии представят на I Байкальском международном пушном аукционе

Знаменитых якутских соболей представят на первом Байкальском международном пушном аукционе. С 21 по 26 марта в Иркутске пройдут торги, в ходе которых у российских и иностранных покупателей появится возможность приобрести продукцию охотничьих хозяйств Сибири и Дальнего Востока. 2 февраля в министерстве охраны природы Якутии состоялось совещание с организаторами мероприятия.

«Байкальский пушной аукцион станет первой площадкой на Дальнем Востоке. В нем примут участие 16 регионов. В общей сложности нами охвачено не менее 500 контрагентов, предметные переговоры ведутся со 130 поставщиками шкур соболя. На сегодняшний день заключены договоры на поставку 42 тысяч шкур. Свое участие подтвердили 80 поставщиков меха. Планируется представить к торгам коллекцию промыслового соболя в количестве не менее 100 тысяч шкурок», — сообщил генеральный директор АК «Русский соболь» Юрий Вашукевич.

Байкальский пушной аукцион станет альтернативой Санкт-Петербургского пушно-мехового аукциона, проводимого «Союзпушниной». Несмотря на то, что он остается главной аукционной площадкой в стране, у поставщиков накопилось немало претензий к организаторам. Они заключаются в высоких комиссионных отчислениях (до 15%), требованиях к количеству шкур (от 500 и выше), субъективной, по мнению участников, сортировке мехов. К этому следует добавить значительные расходы на транспортировку партий мехов из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Байкальский аукцион, как заверяют организаторы, будет более демократичным. В числе преимуществ — близость к основным центрам добычи соболя, возможность участия как юридических, так и физических лиц, единая комиссия независимо от партии — 5%. «Мы готовы работать как с крупными поставщиками — хозяйствами различных форм собственности, так и с отдельными гражданами. То есть к нам может приехать сам охотник и предложить, например, 10-15 шкур соболя. Более того, он может принять участие в процедуре сортировки и отбора шкурок вместе с нашими экспертами», — говорит Вашукевич.

Аукцион пройдет с 21 по 26 марта в Иркутске в престижном Байкальском бизнес-центре. В сентябре прошлого года организаторы — делегация «Русского соболя» -посетили крупнейшие пушные аукционы в Копенгагене и Хельсинки, провели встречи с покупателями в Италии, которая является мировым лидером по обработке шкур соболя и пошиву шуб. Состоялись переговоры с крупными покупателями из Великобритании, США, Германии. Заключены договоры о сотрудничестве с ведущими европейскими транспортными компаниями по перевозке и хранению пушно-мехового сырья. Предполагается, что в Байкальском аукционе примут участие около 70 зарубежных участников.

«Безусловно, делаем ставку на традиционных покупателей из Европы и США. Но мы нацелены привлечь наших потенциальных клиентов из соседнего Китая с его огромным рынком и производственными мощностями», — отметил Вашукевич.

На сегодняшний день 80% российского соболя идет на экспорт. Крупнейшие покупатели — Италия (50%), США (30%), европейские страны (20%). При этом 90% брокеров на пушных аукционах по продаже норки — из Китая.

По его словам, спрос на соболя опережает предложение и обусловлен ростом потребностей в готовых изделиях: «В ближайшие десять лет спрос будет расти при ограниченности предложения в связи с приходом на рынок российских и китайских потребителей».

В настоящее время численность соболя в России оценивается в два миллиона особей. Фактическая добыча — от 600 до 800 тысяч единиц. На территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сконцентрировано не менее 95% всех запасов соболя и его добычи. Доля Якутии, занимающей 2 место среди регионов, составляет около 20% всех запасов.

«На соболе Якутии должны в первую очередь зарабатывать жители республики, а потом все остальные», — заключил Вашукевич.

На совещании представители охотничьих хозяйств, родовых общин положительно оценили проведение Байкальского пушного аукциона. Для удобства местных поставщиков, которые не смогут выехать в Иркутск, на базе концерна «Сахабулт» организован приемный пункт. Но большинство намерено стать участниками мероприятия непосредственно на месте его проведения.