Вы выбрали очень важную и нужную профессию: Поздравления с Днем медицинского работника

Прошел всего год с момента инновационных изменений в организации медицинской помощи в Якутии. За это время мы достигли новых горизонтов: впервые в истории выполнена пересадка кадаверных органов — печени, почек и роговицы. Сложнейшие прецизионные операции поставлены на поток.

Благодаря поддержке главы Якутии Егора Борисова здравоохранение в республике является одним из лучших в стране. Высокотехнологичная медпомощь стала доступнее и качественнее. Возводятся новые современные больничные комплексы в городах и селах, внедрена вежливая и бережливая медицина.

Впервые в истории созданы Единые центры поддержки и сопровождения пациентов. У пожилых людей появились персональные врачи-гериатры. Максимально упрощается процедура медосмотров. В каждой поликлинике плодотворно работают психиатры и наркологи, открыты кабинеты фтизиопедиатров.

На днях мы издали приказ об уменьшении письменной нагрузки, который вызвал массу положительных отзывов от врачей Якутии.

Впервые в истории здравоохранения нашей республики выполнены операции по кохлеарной имплантации — десятки глухих детей услышат окружающий мир, получат достойное образование и билет в новую жизнь.

Совместными усилиями нам удалось отстоять полноценные больницы на периферии. Это был непростой, но верный шаг.

О результатах нашего общего труда свидетельствуют уменьшение младенческой смертности, повышение продолжительности жизни и растущие показатели удовлетворенности медицинской помощью.

Но нам не стоит останавливаться на достигнутом. Поставлены амбиционные задачи. В ближайшее время мы должны выполнить пересадку сердца, имплантацию бионического глаза и продолжить деятельность по дальнейшему увеличению качества и доступности медпомощи каждому жителю нашей необъятной республики.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья и благополучия вам и вашим родным! Успехов в нелегком труде!