Вы выбрали очень важную и нужную профессию: Поздравления с Днем медицинского работника

В честь профессионального праздника, Дня медицинского работника, ЯСИА публикует поздравления от руководителей отрасли.
«Совместными усилиями нам удалось отстоять полноценные больницы на периферии»
Прошел всего год с момента инновационных изменений в организации медицинской помощи в Якутии. За это время мы достигли новых горизонтов: впервые в истории выполнена пересадка кадаверных органов — печени, почек и роговицы. Сложнейшие прецизионные операции поставлены на поток.
Благодаря поддержке главы Якутии Егора Борисова здравоохранение в республике является одним из лучших в стране. Высокотехнологичная медпомощь стала доступнее и качественнее. Возводятся новые современные больничные комплексы в городах и селах, внедрена вежливая и бережливая медицина.
Впервые в истории созданы Единые центры поддержки и сопровождения пациентов. У пожилых людей появились персональные врачи-гериатры. Максимально упрощается процедура медосмотров. В каждой поликлинике плодотворно работают психиатры и наркологи, открыты кабинеты фтизиопедиатров.
На днях мы издали приказ об уменьшении письменной нагрузки, который вызвал массу положительных отзывов от врачей Якутии.
Впервые в истории здравоохранения нашей республики выполнены операции по кохлеарной имплантации — десятки глухих детей услышат окружающий мир, получат достойное образование и билет в новую жизнь.
Совместными усилиями нам удалось отстоять полноценные больницы на периферии. Это был непростой, но верный шаг.
О результатах нашего общего труда свидетельствуют уменьшение младенческой смертности, повышение продолжительности жизни и растущие показатели удовлетворенности медицинской помощью.
Но нам не стоит останавливаться на достигнутом. Поставлены амбиционные задачи. В ближайшее время мы должны выполнить пересадку сердца, имплантацию бионического глаза и продолжить деятельность по дальнейшему увеличению качества и доступности медпомощи каждому жителю нашей необъятной республики.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья и благополучия вам и вашим родным! Успехов в нелегком труде!
«Мы выбрали тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию»
Уважаемые коллеги!
Разрешите сердечно поздравить всех вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сегодня медицина по праву считается одной из самых динамично развивающихся отраслей — появляются новые методики и технологии лечения, современные лекарственные средства и аппаратура, идет развитие частной медицины. Но самым главным для нас остается доверие пациентов.
Мы выбрали тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию. К нам идут со своей болью, нам доверяют здоровье, а зачастую и жизнь. Гиппократ относил медицину к разряду искусств, считая ее самым благородным из всех. У человека нет ничего дороже жизни и здоровья. И только наши умелые, искусные руки, чуткое сердце, преданность любимому делу порой творят невозможное. Мы должны гордиться своей профессией и относиться к ней со всей ответственностью и пониманием.
Желаю своим коллегам и всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья и позитивного настроя!
«Медицинский работник – это не только специальность, это призвание и образ жизни.»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня вы получаете поздравления и слова заслуженной благодарности от тех, ради здоровья и жизней которых работаете, не считаясь со своими временем и трудностями.
Медицинский работник – это не только специальность, это призвание, образ жизни.
У среднего и младшего поколений медиков Якутии есть на кого равняться, у нашего здравоохранения славная история. Столько поколений вложили труд и умения, чтобы сохранять и укреплять здоровье людей!
Нам не помнить об этом нельзя
И не думать об этом не вправе я.
Это наша с тобою судьба
Это наша с тобой биография!
Вы — это те, кто сегодня стоит на страже здоровья наших земляков, своим каждодневным трудом продолжает традиции милосердия. Каждый день вы принимаете решения, от которых зависит чья-то жизнь. Люди верят вам, приходят к вам с надеждой, что налагает на вас огромную ответственность.
Желаю успехов каждому врачу, каждой медицинской сестре, всем, кто связал свою жизнь со сферой здравоохранения. Творческих удач, непрерывного профессионального совершенствования, а также здоровья, цену которому вы знаете лучше всех!
«Вы, не жалея сил, окружаете больных теплом и заботой»
Мы от чистого сердца поздравляем с Днем медицинского работника всех, кто, не жалея своих сил, окружает больных теплотой и заботой. Благодарим вас за многолетнее сотрудничество.
Ваша деятельность позволяет чувствовать уверенность, что есть надежный партнер в области охраны здоровья наших пациентов. Внимательная и чуткая работа ваших специалистов позволяет оптимально и компетентно найти подход к решению самых сложных задач и расширять границы сотрудничества.
Надежность и качество вашей работы – важный фундамент нашего долгосрочного сотрудничества.
«Пусть Ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!»
Искренне поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и счастье. Ваша работа сложна и ответственна, требует умения принимать быстрые решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий.
Желаю всем Вам здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений в хирургии, материального и семейного благополучия!
«Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом»
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом.
В День медицинского работника сердечно поздравляю с профессиональным праздником своих коллег — врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, фармацевтов, ученых, а также педагогов, готовящих кадры для здравоохранения, других специалистов, работающих в нашей отрасли! Мы все причастны к общему благородному делу исцеления.
Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с профессией медицинского работника. Поэтому хочется пожелать успехов в нашем нелегком труде, требующем всех душевных сил и полной отдачи!
Дорогие коллеги! Желаю профессиональной самореализации, личного благополучия, здоровья вам и вашим близким! Пусть никогда не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы! С праздником!