МВД Якутии проводит проверку «овощника», который наказал ребенка за воровство

Подразделение по делам несовершеннолетних МВД Якутии проводит проверку в отношении продавца овощного ларька, который поймал маленького мальчика на краже шоколадки и «наказал», сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства. Подробности станут известны позже.

Отметим, сегодня в социальной сети появилось видео, на котором продавец овощного ларька поймал ребенка и решил наказать: связал ему руки и рот скотчем и держал внутри помещения в «воспитательных» целях.

Плачущего мальчика увидели случайные покупатели и потребовали немедленно освободить. Только после этого мужчина развязал рыдающего «пленника» и настойчиво стал доказывать его вину, показывая видеозапись с камеры. Возмущенные выходкой приезжего гостя женщины сняли на видео стоящего на коленях ребенка, который умолял «дяденьку» отпустить его домой.

Работники ПДН установили личности продавца, малолетнего и его родителей. 8-летний ребенок, запечатлённый на видео, на профилактическом учёте в полиции не состоит.

Публикацией заинтересовались следственные органы. Следкомом региона проводится процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, подробному анализу подвергнутся сведения, размещенные в СМИ. Об этом ЯСИА сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС(Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.