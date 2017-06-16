МВД: Драка на стройплощадке в Якутске произошла из-за бытового конфликта

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что драка, произошедшая на строительной площадке микрорайона «Прометей», возникла на бытовой почве и не имела межнационального подтекста.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилось видео, на котором несколько десятков строителей участвуют в потасовке.

«По этому делу продолжается проверка, однако уже ясно, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми на бытовой почве. Остальные подключились позже, да и больше пытались разнять участников драки. Подробности станут известны в скором времени», — сообщили в пресс-службе.

ЯСИА стало известно, что в инциденте участвовали рабочие из Таджикистана и Узбекистана. Это подтвердил и председатель таджикской общины Якутии Музафар Сангадиев: «Драка была между двумя молодыми людьми, им по 19 лет. Не смогли поделить бадью, на которой поднимали стройматериалы. Остальные пришли их разнимать и потолкались друг с другом. Более старшие по возрасту потом их разняли. Никакого межнационального конфликта не было, обычные бытовые причины. Полиция приехала, мы приехали. Ситуация уже решена. Никто не пострадал, и у обеих сторон нет никаких претензий друг к другу».

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества республики Иван Луцкан тоже отметил отсутствие в этой ситуации признаков межнациональной розни. «Имел место бытовой конфликт. Правоохранительные органы провели работу оперативно. Что касается наших полномочий, то мы встретимся с диаспорами и общинами, проведем беседу с муфтием мусульман Якутии Мусой Саговым об усилении профилактической работы с целью недопущения подобных ситуаций, особенно в летний период, когда количество приезжих растет. Деятельность по ограничению квот мигрантам, повышению уровня стоимости патента проведена, и рынок открыт для местного населения. Теперь задача — обучить правилам поведения и культуры тех, кто приехал в республику на заработки», — отметил он.

«Что касается драк, то в последнее время в соцсетях можно увидеть, как дерутся и парни, и девушки. Решение проблемы лежит в воспитании, взаимоуважении и культуре каждого из нас. Особую роль играет злоупотребление алкоголем, ведь не зря в республике проводится соответствующая работа по снижению потребления спиртного населением», — добавил замминистра.