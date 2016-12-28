Можно ли подарить «дальневосточный» гектар иностранцу — отвечает специалист Минимущества

В рамках рубрики «Народный вопрос» проекта «Гектар» мы продолжаем знакомить читателей с тонкостями бесплатного получения земли на Дальнем Востоке. Корреспонденты ЯСИА вновь вышли на улицы столицы республики и узнали, что интересует якутян. На вопросы ответил заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров.

В этом выпуске жители республики поинтересовались, могут ли они брать участок за пределами региона с 1 февраля 2017 года, возможно ли оставить гектар в наследство, подарить его иностранцу.

Проект «Гектар»: Какие вопросы интересуют якутян

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