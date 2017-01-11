Мошенничество с банковскими картами: Как распознать угрозу и обезопасить себя

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с банковскими картами? Как распознать угрозу и избежать ее? Об этом ЯСИА рассказал заместитель управляющего отделением Национального банка Якутии Андрей Гриднев.

— Каков порядок действий в случае мошенничества?

— В случае, если с банковской карты без согласия её держателя списаны деньги, следует незамедлительно позвонить в банк, выпустивший карту (номер телефона указан на обороте карты, на официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты), сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту.

Потом запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией, экземпляр заявления с отметкой банка о приеме оставить у себя. Затем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

Заявление рассматривается банком не более 30 дней со дня его получения, при осуществлении международных операций — не более 60 дней. Банк должен проинформировать держателя карты о результатах рассмотрения способом, определенным договором о выпуске и обслуживании карты. По требованию держателя карты банк обязан предоставить письменный ответ.

— Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию?

— После получения заявления клиента банк проводит служебное расследование, по результатам которого принимает решение о возмещении ущерба.

На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условий ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о совершении операции. Помните: если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги.