Мошенничество с банковскими картами: Как распознать угрозу и обезопасить себя

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с банковскими картами? Как распознать угрозу и избежать ее? Об этом ЯСИА рассказал заместитель управляющего отделением Национального банка Якутии Андрей Гриднев.
— Каков порядок действий в случае мошенничества?
— В случае, если с банковской карты без согласия её держателя списаны деньги, следует незамедлительно позвонить в банк, выпустивший карту (номер телефона указан на обороте карты, на официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты), сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту.
Потом запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией, экземпляр заявления с отметкой банка о приеме оставить у себя. Затем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.
Заявление рассматривается банком не более 30 дней со дня его получения, при осуществлении международных операций — не более 60 дней. Банк должен проинформировать держателя карты о результатах рассмотрения способом, определенным договором о выпуске и обслуживании карты. По требованию держателя карты банк обязан предоставить письменный ответ.
— Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию?
— После получения заявления клиента банк проводит служебное расследование, по результатам которого принимает решение о возмещении ущерба.
На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условий ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о совершении операции. Помните: если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги.
Кража данных карты при расчете
Мошенниками могут оказаться представители сферы торговли и услуг. Принимая для расчета банковскую карту от клиента, они могут сфотографировать, переписать или запомнить ее данные, чтобы потом рассчитаться картой в интернете.
Совет:
При расчете, передавая карту другим людям, не упускайте ее из виду. Вводите ПИН-код так, чтобы он не был виден посторонним, по возможности не записывайте его нигде и ни в коем случае не храните в кошельке или вместе с картой. Обращайте внимание на подозрительное поведение тех, кому вы передаете карту для расчета.
Двойная транзакция (Оплата дважды)
При оплате картой с помощью РОS-терминала сотрудник может убеждать вас, что оплата не прошла и необходимо повторно ввести ПИН-код. Делая это, вы рискуете заплатить за один и тот же товар/услугу два раза.
Совет:
Чтобы избежать обмана, подключите функцию СМС-информирования о совершении платежа. Даже если уведомление не пришло сразу, оно придет через 1-2 минуты. Стоит учитывать, что двойная транзакция может оказаться не мошенничеством, а действительно сбоем в работе системы. Чтобы убедиться в том, что произошла ошибка, попросите у сотрудника распечатанное на РОS-терминале уведомление о сбое. В том случае, если платеж прошел успешно, РОS-терминал печатает соответствующее уведомление, которое продавец должен вам дать.
Мошенничество с компенсационными выплатами пенсионерам
В январе 2017 года все пенсионеры получат компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Мошенники, зная это, могут звонить и просить назвать реквизиты карты и другие персональные данные якобы для перевода этих денег.
Совет:
Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счёта и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.
Отдельно можно выделить мошенничество через оповещение граждан:
— Интернет
Злоумышленники могут массово рассылать и размещать в интернете информацию об отказе банковских систем и выводе денежных средств за рубеж. Реагировать на такие сообщения не стоит, как и осуществлять какие-либо действия, рекомендованные в них.
— Телефонные звонки
Граждане могут получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, Минздрава, Минфина и других учреждений и сообщают о положенном возмещении – например, ущерба от действий мошенников в прошлом, компенсации за купленные медицинские товары, услуги психологов и экстрасенсов, участие в финансовых пирамидах и так далее.
Для получения обещанной компенсации мошенники, как правило, предлагают что-то оплатить: подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег и прочее. Кроме того, преступники требуют предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. Очевидно, что после перевода денег никаких компенсаций не следует.
— Письменные уведомления
Похожая схема мошенничества — поддельные уведомления о выплатах и компенсациях. Гражданин получает по почте на бланке с некоторыми реквизитами Банка России уведомление о том, что судом принято решение о выплате компенсации за приобретение в мошеннических организациях лекарств, биодобавок, медицинских приборов или за оплату услуг экстрасенсов и психологов. В фальшивом уведомлении указываются контактное лицо и номер телефона. Для большей убедительности мошенники предупреждают свою жертву о том, что в случае игнорирования письма компенсация перейдет в пользу государства. Гражданин, поверивший такому письму, попадает «в сети» к аферистам, которые далее действуют по схеме, аналогичной первой.
— СМС-сообщения
Мошенничество с использованием СМС-сообщений — одна из наиболее распространенных схем, в которых аферисты прикрываются именем Банка России.
Гражданин получает СМС-сообщение с текстом примерно следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ». В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, а также номера с кодом 8800. Вместо «ЦБ РФ» может быть указано «Служба безопасности ЦБ», «Centrobank».
Гражданин, позвонивший по указанному в сообщении номеру, попадает в фальшивую службу безопасности якобы Банка России или коммерческого банка, где его убеждают в том, что в системе произошел сбой и предлагают:
- подойти к ближайшему банкомату и провести операции, которые ему укажут;
- сообщить данные своей карты, чтобы ее можно было разблокировать (возможны и другие варианты).
Если человек выполнит указания мошенников, с его карты будут списаны деньги.
Совет:
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕАГИРУЙТЕ НА СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР, ЕСЛИ ВАС ПРОСЯТ СОВЕРШИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПЛАТЕЖИ ИЛИ ОПЕРАЦИИ С ВАШЕЙ КАРТОЙ. ПОМНИТЕ, ЧТО БАНК РОССИИ НЕ РАССЫЛАЕТ СМС-СООБЩЕНИЯ И НЕ РАБОТАЕТ С НАСЕЛЕНИЕМ, КАК С КЛИЕНТАМИ.
Банковские карты — удобное современное средство платежа, с помощью которого граждане каждый год оплачивают товары и услуги на триллионы рублей. Но технологиями в финансовой сфере научились пользоваться и мошенники.
«Простейшие правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения, ведь преступники делают ставку именно на нашу невнимательность, доверчивость или легкомыслие. Владея необходимой информацией, можно минимизировать собственные риски», — советует Андрей Гриднев.