Могут ли дети претендовать на гектар – отвечает специалист Минимущества

В рамках рубрики «Народный вопрос» проекта «Гектар» мы продолжаем знакомить читателей с тонкостями бесплатного получения земли на Дальнем Востоке. Корреспонденты ЯСИА побывали в Академии наук и узнали, что интересует якутян. На вопросы ответил заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров.

В этом выпуске жители республики поинтересовались, обязательно ли им выезжать на Дальний Восток, чтобы получить землю в другом регионе, могут ли дети претендовать на гектар, могут ли коллеги подать коллективную заявку?

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