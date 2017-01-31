Минздрав Якутии: В 2016 году средняя зарплата врачей выросла до 75 тысяч рублей

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В 2017 году Минздрав республики планирует внедрить роботизированную хирургию, инновационные генетические технологии, повысить доступность медицинской помощи для больных с генетическими заболеваниями из группы риска и развивать искусственное оплодотворение. Кроме того, ведомство продолжит реализацию приоритетного проекта по развитию санитарной авиации. Об этом на прошедшей коллегии сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. 

Минздрав Якутии в 2016 году получил около 33 миллиардов рублей

В 2016 году министерство здравоохранения республики получило 32 887, 2 миллиарда рублей: по федеральному бюджету фонда ОМС — 706,1 миллион рублей (остатки составили 8 миллионов рублей), из бюджета республики было выделено 19,230,4 миллиарда рублей, которые освоены на 99,8%. Остаток на 1 января 2017 года составил 31 миллион рублей.

 

Якутия лидирует на Дальнем Востоке по рождаемости

На прошедшей расширенной коллегии министерства здравоохранения региона глава ведомства Михаил Охлопков подчеркнул, что по итогам 2016 года в республике продолжает сохраняться многолетний положительный естественный прирост населения вследствие превышения уровня рождаемости над смертностью почти в 2 раза. По его словам, в других регионах, если регистрируется низкий процент младенческой  и материнской смертности, то показатели общей смертности всегда выше. Например, в Татарстане общая смертность составляет 12 промилле, в то время как в Якутии — 6,9 промилле. В прошедшем году случаев материнской смертности в республике не зарегистрировано. По показателям естественного прироста и рождаемости среди регионов ДФО Якутия находится на первом месте и в десятке лучших субъектов России.

«Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является снижение общей смертности, в том числе материнской и младенческой. По сравнению с Российской Федерацией в республике уровень общей смертности ниже на 34,9%, по сравнению с регионами Дальнего Востока — на 32,8%«, — сообщил Михаил Охлопков.

Основными причинами смертности населения республики, как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования.

Диспансеризация жителей - приоритет государства

Одним из важнейших направлений работы медицинских организаций республики является проведение всеобщей диспансеризации граждан. В 2016 году ее прошли 308 тысяч человек из 23 улусов, включая все арктические и северные районы. Специалистами республиканских медицинских организаций осмотрено 33 862 человек, в том числе 17 921 детей.

В 2017 году Межрегиональная медицинская научно-практическая и образовательная экспедиция «Здоровье Севера-Долгун 2016» с участием ведущих специалистов федеральных и республиканских клиник и больниц пройдет в вилюйской группе улусов. В 2016 году маршрут организован по труднодоступным населенным пунктам Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов, осмотрено более 2,5 тысяч человек, в том числе 1883 ребенка.

Заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая на отчетной коллегии обратилась к руководителям медицинских подразделений региона и центральных районных больниц с требованием усилить работу по выполнению плана ежегодной диспансеризации детей.

«Выездную работу должны выполнять все специализированные подразделения министерства. Важно обратить внимание на качество проведения диспансеризации. Под этим подразумевается раннее выявление сосудистой и онкологической патологии. Сейчас это приоритет», — подчеркнула она.

Высокие технологии должны быть доступны каждому

Важнейшим направлением работы является расширение возможности получения бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. В Республиканской больнице №1 – НЦМ открыты отделения рентгенэндоваскулярной хирургии и интервенционной аритмологии, сердечно-сосудистой хирургии для детей, медико-генетический центр, а также модернизировано отделение реанимации новорожденных.

В 2016 году впервые проведена трансплантация кадаверной почки и печени, пересадка роговицы, баллонная дилатация коарктации аорты у новорожденного, первая в истории Якутии торакоскопическая лобоктомия у новорожденных.

«Это значительное достижение, потому что у новорожденных самый крупный сосуд легкого имеет диаметр всего 0,5 миллиметра. А другие сосуды тоньше человеческого волоса. Именно наши хирурги начали делать эти операции без разреза, после чего младенцы восстанавливаются очень быстро», — заявил Михаил Охлопков.

Так, в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 5924 человека (выше в 1,2 раза, чем в 2015 году). Министр здравоохранения подчеркнул, что задача врачей состоит в расширении спектра оперативных вмешательств и инновационных мер обеспечения, чтобы 90% пациентов получали высокотехнологичную помощь именно в Якутии. На сегодняшний день ее оказывают пациентам в РБ-№1, РБ-№2, Офтальмологической больнице, НПЦ «Фтизиатрия», ЯГКБ в части гематологии, ЯРОД и КВД. Благодаря работе специалистов этих учреждений вылечено 3543 человека, в то время как, например, в 2007 году в Якутии высокотехнологичную медпомощь получили всего 207 больных.

Новые объекты здравоохранения по всей республике

В 2016 году введены в эксплуатацию 8 объектов здравоохранения: больничный комплекс с поликлиникой в селе Верхневилюйск, общежитие для медицинских работников в Якутске, фельдшерско-акушерские пункты в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Усть-Майском, Чурапчинском улусах. Продолжается строительство больничного комплекса в поселке Батагай Верхоянского района, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Графский берег (Намский улус), Чычымах (Таттинский улус), Русское Устье (Аллаиховский улус).

В 2016 году капитальный ремонт проведен в 43 объектах 33 медицинских организаций, закуплено медицинское оборудование. Первостепенной задачей на 2017 год является ввод в эксплуатацию республиканского перинатального центра на 130 коек в Якутске.

Амбициозные задачи на 2017 год

  • Проведение трансплантации органов и тканей человека, отслеживание эффективности трансплантологической помощи.
  • Совершенствование перинатальной диагностики. Отделение ЭКО в РБ №1 претерпит реорганизацию и начнет работать в новом режиме: в больнице появится уже три репродуктолога, будут упрощены показания для проведения ЭКО и снижены сроки лечения женщин и мужчин от бесплодия. Если раньше на него отводилось от 3 до 6 месяцев, то теперь сроки сократятся до 2 месяцев.
  • Развитие фетальной хирургии. Оперативные вмешательства в утробу матери будут проводиться в случае диафрагмальной грыжи у плода или нарушения онтогенеза.
  • Внедрение современных методов нейрохирургического лечения при детском церебральном параличе.
  • Развитие геномной медицины. Внедрение инновационных генетических технологий в практическое здравоохранение. Обеспечение генетического сопровождения пациентов, диагностики и репродуктивной технологии.
  • Внедрение роботизированной хирургии. Первый этап обучения якутских специалистов прошел в 2016 году, и, по мнению министра Михаила Охлопкова, в 2017 году будет ускорена работа по закупке роботов DaVinci и внедрению их в медицинскую практику.
  • Организация медицинского туризма для иностранных граждан. Это амбициозная цель, по словам Охлопкова, вполне реализуема «с учетом ценовой политики оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Якутии, которая для иностранных граждан является довольно дешевой услугой«. В республике уже есть прецеденты — в РБ №1 прошли лечение двое граждан из северо-восточной Азии. Особенно медицинский туризм актуален для РБ №1 и Офтальмологической больницы, подчеркнул глава ведомства.

Программа "Земский доктор" и повышение заработной платы врачей

В системе здравоохранения работают более 4,6 тысяч врачей и 10 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. За 2012-2016 годы единовременную компенсационную выплату по программе «Земский доктор» получили 519 врачей, в том числе в 2016 году — 70 врачей.

В северные и арктические районы с низкой укомплектованностью переехал работать 21 врач. Реализуется республиканская программа «Земский фельдшер».

В результате укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом повысилась до 74,3%, в том числе в северных районах — до 88,5%. Об этом на коллегии Минздрава сообщил замминистра Олег Припузов. Он отметил высокую заинтересованность специалистов в программе «Земский доктор».

«Мы использовали все квоты, которые нам были выданы федеральным центром к началу года. Но желающих оказалось больше. Поэтому из республиканского бюджета дополнительно выделили 18 миллионов рублей на реализацию программы, но, к сожалению, федеральный фонд ОМС не поддержал. В итоге принято решение, что все те, кто подал заявление в 2016 году и не получил квоту, в 2017 году получат компенсационные выплаты«, — сказал он.

Если в 2017 году заявки врачей превысят выделенные квоты, то в середине года министерство начнет работу по привлечению дополнительных средств из республиканского и федерального бюджетов.

В этом году перед министерством стоит задача по повышению заработной платы врачей и младшего медицинского персонала. К 1 октября соотношение заработных плат по целевым категориям должно быть доведено до следующих показателей: врачи — 180%, средний медперсонал — 90%, младший медперсонал — 80%. В 2016 году средняя заработная плата врачей возросла до 75 тысяч рублей, среднего медперсонала — до 40 тысяч рублей, младшего медперсонала — до 26 тысяч рублей.

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