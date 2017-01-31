Минздрав Якутии: В 2016 году средняя зарплата врачей выросла до 75 тысяч рублей

На прошедшей расширенной коллегии министерства здравоохранения региона глава ведомства Михаил Охлопков подчеркнул, что по итогам 2016 года в республике продолжает сохраняться многолетний положительный естественный прирост населения вследствие превышения уровня рождаемости над смертностью почти в 2 раза. По его словам, в других регионах, если регистрируется низкий процент младенческой и материнской смертности, то показатели общей смертности всегда выше. Например, в Татарстане общая смертность составляет 12 промилле, в то время как в Якутии — 6,9 промилле. В прошедшем году случаев материнской смертности в республике не зарегистрировано. По показателям естественного прироста и рождаемости среди регионов ДФО Якутия находится на первом месте и в десятке лучших субъектов России.

«Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является снижение общей смертности, в том числе материнской и младенческой. По сравнению с Российской Федерацией в республике уровень общей смертности ниже на 34,9%, по сравнению с регионами Дальнего Востока — на 32,8%«, — сообщил Михаил Охлопков.

Основными причинами смертности населения республики, как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования.