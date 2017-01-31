Минздрав Якутии: В 2016 году средняя зарплата врачей выросла до 75 тысяч рублей

В 2017 году Минздрав республики планирует внедрить роботизированную хирургию, инновационные генетические технологии, повысить доступность медицинской помощи для больных с генетическими заболеваниями из группы риска и развивать искусственное оплодотворение. Кроме того, ведомство продолжит реализацию приоритетного проекта по развитию санитарной авиации. Об этом на прошедшей коллегии сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
В 2016 году министерство здравоохранения республики получило 32 887, 2 миллиарда рублей: по федеральному бюджету фонда ОМС — 706,1 миллион рублей (остатки составили 8 миллионов рублей), из бюджета республики было выделено 19,230,4 миллиарда рублей, которые освоены на 99,8%. Остаток на 1 января 2017 года составил 31 миллион рублей.
На прошедшей расширенной коллегии министерства здравоохранения региона глава ведомства Михаил Охлопков подчеркнул, что по итогам 2016 года в республике продолжает сохраняться многолетний положительный естественный прирост населения вследствие превышения уровня рождаемости над смертностью почти в 2 раза. По его словам, в других регионах, если регистрируется низкий процент младенческой и материнской смертности, то показатели общей смертности всегда выше. Например, в Татарстане общая смертность составляет 12 промилле, в то время как в Якутии — 6,9 промилле. В прошедшем году случаев материнской смертности в республике не зарегистрировано. По показателям естественного прироста и рождаемости среди регионов ДФО Якутия находится на первом месте и в десятке лучших субъектов России.
«Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является снижение общей смертности, в том числе материнской и младенческой. По сравнению с Российской Федерацией в республике уровень общей смертности ниже на 34,9%, по сравнению с регионами Дальнего Востока — на 32,8%«, — сообщил Михаил Охлопков.
Основными причинами смертности населения республики, как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования.
Одним из важнейших направлений работы медицинских организаций республики является проведение всеобщей диспансеризации граждан. В 2016 году ее прошли 308 тысяч человек из 23 улусов, включая все арктические и северные районы. Специалистами республиканских медицинских организаций осмотрено 33 862 человек, в том числе 17 921 детей.
В 2017 году Межрегиональная медицинская научно-практическая и образовательная экспедиция «Здоровье Севера-Долгун 2016» с участием ведущих специалистов федеральных и республиканских клиник и больниц пройдет в вилюйской группе улусов. В 2016 году маршрут организован по труднодоступным населенным пунктам Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов, осмотрено более 2,5 тысяч человек, в том числе 1883 ребенка.
Заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая на отчетной коллегии обратилась к руководителям медицинских подразделений региона и центральных районных больниц с требованием усилить работу по выполнению плана ежегодной диспансеризации детей.
«Выездную работу должны выполнять все специализированные подразделения министерства. Важно обратить внимание на качество проведения диспансеризации. Под этим подразумевается раннее выявление сосудистой и онкологической патологии. Сейчас это приоритет», — подчеркнула она.
Важнейшим направлением работы является расширение возможности получения бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. В Республиканской больнице №1 – НЦМ открыты отделения рентгенэндоваскулярной хирургии и интервенционной аритмологии, сердечно-сосудистой хирургии для детей, медико-генетический центр, а также модернизировано отделение реанимации новорожденных.
В 2016 году впервые проведена трансплантация кадаверной почки и печени, пересадка роговицы, баллонная дилатация коарктации аорты у новорожденного, первая в истории Якутии торакоскопическая лобоктомия у новорожденных.
«Это значительное достижение, потому что у новорожденных самый крупный сосуд легкого имеет диаметр всего 0,5 миллиметра. А другие сосуды тоньше человеческого волоса. Именно наши хирурги начали делать эти операции без разреза, после чего младенцы восстанавливаются очень быстро», — заявил Михаил Охлопков.
Так, в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 5924 человека (выше в 1,2 раза, чем в 2015 году). Министр здравоохранения подчеркнул, что задача врачей состоит в расширении спектра оперативных вмешательств и инновационных мер обеспечения, чтобы 90% пациентов получали высокотехнологичную помощь именно в Якутии. На сегодняшний день ее оказывают пациентам в РБ-№1, РБ-№2, Офтальмологической больнице, НПЦ «Фтизиатрия», ЯГКБ в части гематологии, ЯРОД и КВД. Благодаря работе специалистов этих учреждений вылечено 3543 человека, в то время как, например, в 2007 году в Якутии высокотехнологичную медпомощь получили всего 207 больных.
В 2016 году введены в эксплуатацию 8 объектов здравоохранения: больничный комплекс с поликлиникой в селе Верхневилюйск, общежитие для медицинских работников в Якутске, фельдшерско-акушерские пункты в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Усть-Майском, Чурапчинском улусах. Продолжается строительство больничного комплекса в поселке Батагай Верхоянского района, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Графский берег (Намский улус), Чычымах (Таттинский улус), Русское Устье (Аллаиховский улус).
В 2016 году капитальный ремонт проведен в 43 объектах 33 медицинских организаций, закуплено медицинское оборудование. Первостепенной задачей на 2017 год является ввод в эксплуатацию республиканского перинатального центра на 130 коек в Якутске.
- Проведение трансплантации органов и тканей человека, отслеживание эффективности трансплантологической помощи.
- Совершенствование перинатальной диагностики. Отделение ЭКО в РБ №1 претерпит реорганизацию и начнет работать в новом режиме: в больнице появится уже три репродуктолога, будут упрощены показания для проведения ЭКО и снижены сроки лечения женщин и мужчин от бесплодия. Если раньше на него отводилось от 3 до 6 месяцев, то теперь сроки сократятся до 2 месяцев.
- Развитие фетальной хирургии. Оперативные вмешательства в утробу матери будут проводиться в случае диафрагмальной грыжи у плода или нарушения онтогенеза.
- Внедрение современных методов нейрохирургического лечения при детском церебральном параличе.
- Развитие геномной медицины. Внедрение инновационных генетических технологий в практическое здравоохранение. Обеспечение генетического сопровождения пациентов, диагностики и репродуктивной технологии.
- Внедрение роботизированной хирургии. Первый этап обучения якутских специалистов прошел в 2016 году, и, по мнению министра Михаила Охлопкова, в 2017 году будет ускорена работа по закупке роботов DaVinci и внедрению их в медицинскую практику.
- Организация медицинского туризма для иностранных граждан. Это амбициозная цель, по словам Охлопкова, вполне реализуема «с учетом ценовой политики оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Якутии, которая для иностранных граждан является довольно дешевой услугой«. В республике уже есть прецеденты — в РБ №1 прошли лечение двое граждан из северо-восточной Азии. Особенно медицинский туризм актуален для РБ №1 и Офтальмологической больницы, подчеркнул глава ведомства.
В системе здравоохранения работают более 4,6 тысяч врачей и 10 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. За 2012-2016 годы единовременную компенсационную выплату по программе «Земский доктор» получили 519 врачей, в том числе в 2016 году — 70 врачей.
В северные и арктические районы с низкой укомплектованностью переехал работать 21 врач. Реализуется республиканская программа «Земский фельдшер».
В результате укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом повысилась до 74,3%, в том числе в северных районах — до 88,5%. Об этом на коллегии Минздрава сообщил замминистра Олег Припузов. Он отметил высокую заинтересованность специалистов в программе «Земский доктор».
«Мы использовали все квоты, которые нам были выданы федеральным центром к началу года. Но желающих оказалось больше. Поэтому из республиканского бюджета дополнительно выделили 18 миллионов рублей на реализацию программы, но, к сожалению, федеральный фонд ОМС не поддержал. В итоге принято решение, что все те, кто подал заявление в 2016 году и не получил квоту, в 2017 году получат компенсационные выплаты«, — сказал он.
Если в 2017 году заявки врачей превысят выделенные квоты, то в середине года министерство начнет работу по привлечению дополнительных средств из республиканского и федерального бюджетов.
В этом году перед министерством стоит задача по повышению заработной платы врачей и младшего медицинского персонала. К 1 октября соотношение заработных плат по целевым категориям должно быть доведено до следующих показателей: врачи — 180%, средний медперсонал — 90%, младший медперсонал — 80%. В 2016 году средняя заработная плата врачей возросла до 75 тысяч рублей, среднего медперсонала — до 40 тысяч рублей, младшего медперсонала — до 26 тысяч рублей.