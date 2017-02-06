Минздрав Якутии объявил о моратории на закрытие районных больниц

Минздрав республики не будет сокращать сверхнормативный больничный коечный фонд и численность медработников. Это жизненно необходимая мера, заявил на брифинге 6 февраля глава ведомства Михаил Охлопков.

«Никакого сокращения в больницах не будет, нам оно крайне невыгодно, учитывая разрозненное расположение сел и поселений, сложную транспортную доступность. Поэтому будем держаться за каждое отделение, каждую специализированную медицинскую организацию», — подчеркнул Михаил Охлопков.

По словам министра, с учетом существующих временных нормативов по оказанию помощи (экстренная – в течение 20 минут, неотложная – 180) планируется лишь расширение.

Напомним, по инициативе руководства республики внесены поправки в федеральный закон №323-ФЗ. В итоге в документе учли особенности транспортной доступности Якутии и норматив федеральных затрат на здравоохранение. Было доказано, что сохранение коечного фонда жизненно необходимо. Один из ярких примеров последнего времени — аварийная посадка самолета Ил-18 в Тикси. Если бы действовали общероссийские нормативы, то вместо Булунской ЦРБ в лучшем случае работала бы участковая больница. Ни о какой специализированной, а тем более оперативной хирургической помощи и речи бы не шло. Военные медики добрались к пострадавшим только спустя трое суток.

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