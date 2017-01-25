Минздрав Якутии: Авиабилеты и квоту на лечение Бэлигто Бадмаев получил

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На этой неделе жители Якутии стали активно распространять в социальных сетях призыв о помощи третьекласснику из Якутска Бэлигто Бадмаеву, у которого врачи обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Говорилось, что его отец Булат Бадмаев лепит и продает буузы, чтобы собрать непосильную для семьи сумму на операцию — около 500 тысяч рублей. Как сообщили ЯСИА в Минздраве региона, деньги на авиабилет и лечение семья уже получила. 

Бэлигто Бадмаев заболел в декабре. Специалисты РБ№1 — НЦМ провели МРТ 15 января, после чего установили диагноз — злокачественная опухоль четвертого желудочка головного мозга, окклюзионная гидроцефалия. На следующий день ребенку сделали шунтирование сосудов головного мозга. В настоящее время мальчик и его мама лежат в нейрохирургическом отделении Медцентра.

Как только был установлен диагноз, Минздрав республики в экстренном порядке направил заявку в федеральный центр на выделение квоты и получил положительный ответ. 1 февраля больного ждут в московском НИИ нейрохирургии имени Бурденко, с ним в больнице может бесплатно проживать и питаться один из членов семьи.

В ведомстве отмечают, что деньги на покупку авиабилетов семье тоже выданы. Таким образом, вопрос о сборе средств отпадает. Другое дело, что родителей ждут дополнительные расходы на реабилитацию, которые по закону министерство на себя взять не может.

Реквизиты:

Сбербанк:

4276 7600 1369 1876
Зорикто Булатович Бадмаев (сын Булата).
Карта привязана к номеру: 8983-242-79-27.

5469 7600 1084 2146
Алевтина Вячеславовна Хандеева (супруга Булата Бадмаева).
Карта привязана к номеру: 8914-825-84-53.

Связаться с отцом мальчика Булатом Бадмаевым можно по номеру: 8914-985-63-50.

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