Минтруд Якутии: Погибший на крыльце республиканского дома-интерната был без верхней одежды

По информации пресс-службы министерства труда и социального развития Якутии, 42-летний постоялец республиканского дома-интерната инвалидов и престарелых, тело которого обнаружили утром 6 февраля на крыльце учреждения, был без верхней одежды.

«Мужчина отпросился на день рождения к другу с ночевкой. Когда его обнаружили на крыльце утром, он был без верхней одежды – в трико и рубашке. В это время в учреждении дежурили сотрудники частного охранного предприятия. Они сообщают, что не слышали никаких стуков или криков. Известно, что по правилам они должны делать обход территории интерната три раза за смену – до начала, в течение дня и вечером. Они это требование выполнили», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что следственное управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины на крыльце дома престарелых и инвалидов.

«Установлено, что около 21 часа 20 минут 5 февраля пациент ГАУ РС(Я) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, от холода. Тело обнаружено работником социального учреждения ранним утром 6 февраля. В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти пациента назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в следственном комитете.