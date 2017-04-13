Минтранс: В Якутии на ремонт дорог в этом году предусмотрено около 320 миллионов рублей

Большое количество дорожно-транспортных происшествий в столице республики требует незамедлительных мер по обустройству дорог, считают в Минтрансе региона. Администрация Якутска планирует выполнить капитальный ремонт улично-дорожной сети в центре города, а также на участках Объездного шоссе и кольцевой дороги. Появятся новые развязки, ограждения и долгожданное освещение.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в марте этого года заявил, что необходимо усилить меры по обеспечению безопасности дорожного движения и уменьшению количества ДТП.

В прошлом году количество аварий в республике выросло на 11%. В ГИБДД сообщают, что причинами стали как несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры, так и недисциплинированность участников движения.

В Минтрансе выделили пять участков с высокой концентрацией ДТП в Якутске — это перекресток улиц Лермонтова-Октябрьская, Лермонтова-Свердлова, Богатырева-Хабарова, Лермонтова-Кирова, Дзержинского-Кальвица.

«Основной причиной ДТП на указанных участках является несоблюдение участниками правил дорожного движения. Указанные отрезки оборудованы всеми дорожными знаками в соответствии с требованиями нормативных документов«, — заявил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Павел Прокопьев.

В 2017 году на ремонт и обустройство автодорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено 318 миллионов рублей. Планируется установка освещения, ограждений, дорожных знаков и систем автоматической фотовидеофиксации в населенных пунктах. Кроме того, с этого года штрафы за нарушение ПДД будут поступать в дорожный фонд.

Администрация Якутска планирует проведение капитального ремонта дорог на улицах Кальвица (на участке от ул. Дзержинского до ул. Жорницкого), Ломоносова (на участке от ул. Петровского до ул. Октябрьская), Петра Алексеева (на участке от ул. Лермонтова до ул. Пирогова), Жорницкого (на участке от Объездного шоссе до ул. Строителей), Чиряева (на участке от ул. Хабарова до ул. Дзержинского), подъездной дороги к Медцентру (на участке от кольцевой дороги к Медцентру и от кольцевой развязки Гимеин до КАА «Медцентр»).

По строительству транспортной развязки планируются ремонтные работы на пересечении улиц Кальвица-Пирогова-Жорницкого. Окружное шоссе на участке от Автострады 50 лет Октября до Вилюйского тракта и Жорницкого подлежит реконструкции, с кольцевой развязкой на пересечении Жорницкого. Подлежат ремонту участок дороги от Кулаковского до Чиряева, а также от Чернышевского до проспекта Ленина.

В 2017 году на автодороге регионального значения «Нам» — на участках поселков Марха, Жатай и села Тулагино — планируется устройство уличного освещения. Напомним, что в феврале этого года на участке вблизи поселка Сырдах в темное время суток произошел наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.