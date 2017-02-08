Минсвязи РФ: Якутия в приоритетном порядке получит средства на устранение цифрового неравенства

При распределении бюджетных средств на реализацию проекта по устранению цифрового неравенства Якутия войдет в число приоритетных регионов России. Об этом на встрече с главой республики Егором Борисовым 7 февраля заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Министр связи республики Александр Борисов сообщил, что за последние 5 лет на территории Якутии построено 3821 км оптоволоконных линий связи, в том числе в 2016 году – более 720 км. К ВОЛС подключены 75 населенных пунктов, в которых проживает 60% от общей численности населения региона.

«В 2012 году ВОЛС в Якутии не было вообще. При содействии Минкомсвязи проделана огромная работа, инвестировано порядка 12-13 миллиардов рублей», — подчеркнул он.

По итогам реализации инфраструктурных проектов к концу 2018 года к волоконно-оптическим линиям связи будут подключены 137 из 637 населенных пунктов, показатель охвата населения достигнет 75% от общей численности населения.

Из-за территориальных и климатических особенностей региона техническая возможность строительства ВОЛС в оставшихся 500 населенных пунктах отсутствует. Таким образом, единственной альтернативой здесь является спутниковая связь. В настоящее время сложилось «цифровое неравенство» внутри субъекта между территориями, обеспечиваемыми каналами связи посредством ВОЛС и спутниковыми линиями связи – из-за дороговизны услуг последних. Надежду на ликвидацию этой диспропорции руководство республики связывает с использованием новейшего Ка-диапазона. Его обеспечивает космический аппарат – спутник связи «Экспресс АМ-5». Тарифы, предлагаемые операторами в данном диапазоне, значительно отличаются от предоставляемых в C- и Ku-диапазонах.

В связи с этим Егор Борисов обратился с предложением обеспечить космические аппараты связи, зона покрытия которых охватывает всю территорию Якутии, запускаемые в ближайшее время на геостационарную орбиту, транспордерами Ка-диапазона. Александр Борисов сообщил, что одним из вариантов решения проблемы является использование иностранных спутников, работающих в Ка-диапазоне для операторов связи, оказывающих услуги на территории республики. На февраль запланирована рабочая встреча представителей Минсвязи РС(Я), АО «РТКомм.ру» (Востоктелеком) и японской JSAT Group. От федерального ведомства требуется поддержка в части гарантий ведения бизнеса на территории РФ для иностранных партнеров. Николай Никифоров обещал проработать этот вопрос. Режим благоприятствования инициативам якутян не в последнюю очередь связан с тем, что республика, по данным Минкомсвязи РФ, имеет самые высокие на Дальнем Востоке темпы набора абонентской базы спутникового интернета: 25% прироста обеспечила именно Якутия.

Проблема охвата широкополосным доступом имеет еще один немаловажный аспект. В послании президента РФ поставлена цель — обеспечить доступом в интернет все больницы и поликлиники России. «В Якутии нам так или иначе придется искать особое решение этой задачи, — отметил Николай Никифоров. — Найденная модель может послужить основой для обеспечения интернетом в целом населенных пунктов». Он заверил, что регион при распределении бюджетных средств на реализацию проекта по устранению цифрового неравенства будет приоритетным.

Еще одна серьезная проблема, на которую обратил внимание Ил Дархан, — это сохранение банковской инфраструктуры в северных районах. Многие банки уходят с оттуда из-за нерентабельности. Даже в райцентрах можно наблюдать очереди в банковских учреждениях. Учитывая сокращение кредитных организаций, связанное с закрытием банковских отделений на территории республики, население ограничено в возможности получения кредитов, обналичивания денежных средств и других услуг. Поэтому руководство республики обратилось к Николаю Никифорову с просьбой о содействии в открытии банковских окон в почтовых отделениях во всех районных центрах. Речь идет о том, чтобы в рамках реализации проекта «Почта Банк» дать возможность населению, особенно проживающему в условиях Крайнего Севера, воспользоваться услугами в отделениях почтовой связи. Дело в том, что в первоначальных планах на открытие не значились такие райцентры, как Батагай, Жиганск, Саскылах и ряд других. Министр связи РФ с пониманием отнесся к этому предложению и заверил, что вопрос будет тщательно проработан.

Николай Никифоров поинтересовался у представителей республики, когда завершится строительство ВОЛС в рамках проекта «Колымский экспресс» на территории Якутии. Возведение линии ВОЛС по трассе «Нижний Бестях–Чурапча–Ытык-Кюель–Хандыга–Томтор–Магадан» началось в 2015 году. В ходе реализации строительства уже подключено 12 населенных пунктов в Якутии (а всего планируется подключить 46). Александр Борисов заверил, что подключение Усть-Неры в Оймяконском районе произойдет в марте, а к концу этого месяца строительство ВОЛС перейдет на территорию Магаданской области. Якутяне пригласили министра связи РФ на торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

Подводя итоги совещания, Егор Борисов отметил: «Мы очень тесно взаимодействуем практически со всеми департаментами министерства и благодарны за то содействие, которое оказывается для развития инфраструктуры связи в Якутии. За пять лет – с 2011 года – сделан огромный рывок вперед. Это почувствовали буквально все жители региона: тарифы на доступ в интернет кратно снижаются, качество связи улучшается, появляются запросы на дальнейшее улучшение, например, расширение зоны сетей 4G. Но еще очень многое предстоит сделать, поэтому нам так важна ваша поддержка».