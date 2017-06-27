Минспорт Якутии: Василий Егоров может войти в «золотую историю» бокса России

Якутскому боксеру Василию Егорову вручили Знак отличия «Гражданская доблесть» и единовременную премию в размере 600 тысяч рублей от Минспорта региона. Вчера спортсмен вернулся после триумфального выступления на чемпионате Европы, где завоевал вторую золотую медаль.

«Население республики очень любит бокс, ведь наши спортсмены не перестают радовать болельщиков на протяжении многих лет. Мы все следили за боями Василия, они оказались напряженными, соперники — сильными, но тем и стала «слаще» победа. Хочу пожелать нашему чемпиону дальнейших побед, успехов и крепкого здоровья», — сказал руководитель администрации главы и правительства республики Федор Борисов на пресс-конференции, посвященной выступлению якутского боксера на международном турнире.

За высокие заслуги и спортивные достижения правительство Якутии наградило Василия Егорова Знаком отличия «Гражданская доблесть» и единовременной премией. Заслуженному тренеру страны, наставнику двукратного чемпиона Европы и РФ Артуру Пахомову вручили юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» и премию в размере 300 тысяч рублей.

Президент Федерации бокса республики Петр Алексеев подарил Егорову сертификат на 600 тысяч рублей, а его тренеру — на 300 тысяч рублей.

«Будучи спортсменом, я знаю, насколько трудно подтвердить чемпионское звание на европейском континенте. Василий выступил очень уверенно, следуя наставлениям своего тренера. Если брать всю историю советского и российского бокса, то никто в стране еще не становился четырехкратным чемпионом Европы. У Егорова есть все предпосылки, чтобы добиться этого и войти в «золотую историю» бокса страны», — резюмировал министр спорта, трехкратный чемпион Европы по боксу Георгий Балакшин.

Он отметил, что теперь Василию Егорову следует отдохнуть на родине, а затем начать готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в Германии.

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