Минсельхоз России положительно оценил опыт Якутии по устойчивому развитию сельских территорий

В Минсельхозе России положительно оценивают опыт Якутии по оказанию господдержки малым формам хозяйствования и устойчивому развитию сельских территорий. Об этом стало известно в ходе поездки в Намский район участников Всероссийского семинара-совещания, который проходит в столице республики в эти дни.



«Хочу сказать слова благодарности принимающей стороне: очень полезно, грамотно и эффективно органы агропромышленного комплекса субъекта работают с фермерскими хозяйствами, малыми формами хозяйствования, которые преобладают в Якутии», — заявил директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец.

Участники мероприятия побывали на открытии первого объекта будущего животноводческого комплекса в Намском районе, а также посетили спорткомплекс райцентра и компактный молодежный квартал в Кысыл-Сыре. Они особо отметили создание благоприятных условий для застройки нового квартала «Озерный» в селе Аппаны.

В «Озерном» планируется разместить свыше 350 дворов, от 10 до 15 соток каждый. Местные власти продемонстрировали гостям построенные километры асфальтовых дорог, мощеных тротуаров, водопроводных и газовых сетей, которые подведены ко всем планируемым для застройки участкам. Инфраструктура создана в основном за счет республиканского бюджета, вклад муниципального района составил до 15% от общей суммы проекта, который оценивается в 100 миллионов рублей.

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Вместе с тем, как отметил первый вице-премьер Якутии Петр Алексеев, важно не только обеспечить людей жильем, но и заработком. Поэтому власти региона активно работают над созданием рабочих мест в сельских поселениях.

Владимир Свеженец подчеркнул, что по результатам отбора проектов министерство сельского хозяйства России увеличит поддержку до 30 миллионов рублей на создание семейно-животноводческих ферм мясного и молочного направления.

«Во многом успех зависит от правильного административного руководства. Полномочия у вас только увеличиваются. Думаю, теперь вы имеете все рычаги воздействия для эффективного управления государственной поддержкой малых форм хозяйствования», — сказал он, обращаясь к представителям регионов.