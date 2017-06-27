Минсельхоз России назвал Якутию одним из лидеров по развитию крестьянской кооперации

Минсельхоз России высоко оценил опыт Якутии по развитию сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов. Об этом было заявлено во время пресс-подхода по итогам Всероссийского семинара-совещания, который проходил в столице республики в эти дни.

«Мы специально пригласили на мероприятие представителей из 26 регионов России для того, чтобы они изучили положительный опыт Якутии по развитию сельскохозяйственной потребительской снабженческой сбытовой кооперации», — сообщил директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец.

Он особо отметил, что существующие в республике трехуровненые фонды кооперативов позволяют успешно работать как в кредитной кооперации, так и в потребительской: «Самое главное, вы тем самым оказываете помощь нашим личным подсобным хозяйствам, чтобы концентрировать и аккумулировать их продукцию. Хочу отметить, что грантовая поддержка, которая сегодня оказывается Минсельхозом страны в рамках единой системы субсидий, вами очень эффективно используются, и процент выделения этих средств выше среднероссийского».

На открытии семинара-совещания Свеженец сказал, что главной ценностью Якутии являются ее люди, которые в экстремальных северных условиях выращивают практически все виды сельскохозяйственных культур.

По словам главы республики Егора Борисова, такая поддержка кооперативному движению будет оказываться и дальше, так как самому производителю сложно реализовывать продукцию, а через кооперативы можно эффективно наладить сбыт.