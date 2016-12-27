Савва Михайлов: Минобщества Якутии оспорит итоги проверки прокуратуры

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Якутии Савва Михайлов прокомментировал размещенную на сайте прокуратуры республики информацию о том, что при проведении конкурса среди социально ориентированных НКО на право получения в 2016 году субсидий конкурсная комиссия собралась в неполном составе, а также нарушила сроки рассмотрения и оценки заявок участников.

«Как председатель комиссии официально заявляю, что все конкурсы были проведены без каких-либо нарушений и под жестким контролем общественности», — заявил Савва Михайлов.

«По инициативе нашего министерства 26 декабря я встретился с представителем прокуратуры, дал разъяснения по всем вопросам, методам работы конкурсной комиссии, вызвавшим сомнение. В итоге проверяющие пришли к выводу, что конкурсы проходили открыто и прозрачно в строгом соответствии с принятым правительством республики порядком предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета СО НКО. Вызывает некоторое недоумение скоропалительное распространение сообщений в интернете о якобы выявленных нарушениях в работе Минобщества», — отметил первый замминистра.

По его словам, любой гражданин может убедиться в полной объективности работы конкурсной комиссии, ознакомившись с информацией о порядке, сроках конкурса, журналом приема заявок, положением и составом конкурсной комиссии, протоколами решений и итогами конкурса, которые находятся в свободном доступе на сайте министерства.

«Итоги проверки будут оспорены в установленном законом порядке», — добавил Михайлов.