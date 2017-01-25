Министр образования РФ поддержала инициативу о проведении в Якутии Азиатской физической олимпиады

В Якутии с большим вниманием относятся к вопросам повышения качества образовательной деятельности и увеличения научного потенциала. Об этом 24 января заявил глава республики Егор Борисов в ходе рабочей встречи с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

По словам Егора Борисова, в настоящее время в приоритете — создание материально-технической базы в сфере образования: «Мы за 15 лет построили 175 школ, причем в целях экономии бюджетных средств – по типовым проектам. Каждый год вводим по 10-12 новых образовательных учреждений».

В Якутске успешно функционируют 11 федеральных государственных бюджетных учреждений науки Сибирского отделения РАН.

Как выяснилось, министр не понаслышке знает о многих проблемах и достижениях якутской системы образования и науки. В частности, по ее мнению, должна быть сохранена уникальная для России практика целевого обучения специалистов для бюджетных учреждений образования и здравоохранения. Республика в течение 25 лет готовит кадры для отраслей экономики и социальной сферы на условиях целевого приема по востребованным направлениям в ведущих вузах страны. Данная практика подготовки кадров не имеет аналогов в других регионах, эксперты относят ее к одной из лучших среди субъектов РФ.

Ольга Васильева поддержала еще одну инициативу региона – о проведении в Якутске с 1 по 9 мая Азиатской физической олимпиады. Это уникальное ежегодное интеллектуальное соревнование школьников стран АТР, которые обычно являются сильнейшими на Международной олимпиаде по физике, состоится в России впервые.

Проведение олимпиады укрепит международные и межрегиональные связи будущей интеллектуальной элиты, научных сообществ, послужит укреплению научно-образовательного авторитета страны в мире.

Одним из ключевых мероприятий Азиатской физической олимпиады должно стать проведение Всероссийской научно-практической конференции с участием ведущих российских и зарубежных ученых, преподавателей и экспертов по вопросам физического образования и проблемам разработки Концепции физического образования в Российской Федерации.

Минобразования РФ рассмотрит вопрос предоставления квот для победителей и призеров олимпиады в Международном детском центре «Артек» и Всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Океан».

На встрече было отмечено, что поддержка одарённых и высокомотивированных школьников, занимающихся научными исследованиями и интересующихся достижениями науки и техники, является одним из важных приоритетов руководства Якутии. А потому регион инициирует проведение в 2018 году еще одного крупного научно-образовательного мероприятия для школьников – Международных интеллектуальных игр.

Программа Игр включает предметные олимпиады, научную конференцию, выставку научных проектов школьников, проектные исследования, современные конкурсные мероприятия по робототехнике, информационным технологиям, а также педагогический симпозиум.

Однако не забывают в Якутии и о проблемах фундаментальной науки. В республике реализуется программа комплексных научных исследований, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы в 2016-2020 годах. У программы пять основных направлений: повышение качества жизни населения; прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях меняющегося климата; обеспечение промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транспортно-логистического и информационного развития; обеспечение социально-экономического развития, а также продовольственной безопасности.

В минувшем году на выполнение первого этапа научных исследований выделено 220 миллионов рублей. Такая же сумма зарезервирована в региональном бюджете и на текущий год. Основной целью программы является разработка научно-обоснованных прогноза и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Якутии как стратегически значимого субъекта РФ до 2050 года.

В завершение встречи Егор Борисов передал Ольге Васильевой проект разработанной в регионе Стратегии-2030 для получения согласования документа с Минобрнауки РФ.

Якутию на совещании представляли депутат Госдумы Галина Данчикова, постоянный представитель при президенте РФ Юрий Куприянов, министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров, ректор СВФУ Евгения Михайлова.