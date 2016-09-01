Министр образования РФ ответила на вопросы родителей

Новый глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что школы не могут требовать от родителей покупки рабочих тетрадей к учебникам. Если они предусмотрены программой, в образовательном учреждении должны быть средства на их приобретение.

В средней школе №5 Якутска собрались представители родительских комитетов, педагоги и общественность. Они стали непосредственными участниками традиционного общероссийского родительского собрания. Модераторами выступили начальник отдела воспитания министерства образования республики Ольга Яшина и председатель общественного совета при ведомстве Афанасий Ноев.

В этом году собрание проводится в третий раз, но впервые для нового министра. На связь с Москвой вышли десять российских регионов – Астраханская, Иркутская, Рязанская, Свердловская области, Республики Карелия, Татарстан, Северная Осетия, Санкт-Петербург, Севастополь и Якутия. Благодаря онлайн-трансляции за разговором можно было следить из любой точки страны. В этот раз ведущей стала сопредседатель «Российского движения школьников» Яна Чурикова.

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Якутян волновали вопросы безопасности летнего отдыха детей, а также необходимость трудового воспитания в школе. Напомним, этим летом во время сплава в карельском лагере произошли трагические события.

«Мы сделаем все возможное, чтобы детский отдых был полноценным и безопасным. Это наш главный приоритет», — отметила Ольга Васильева.

Вопросы трудового воспитания тоже являются насущными. «Мы должны привить ребятам любовь к труду», — сказала министр. По мнению руководителя ведомства, это необходимо делать всем образовательным учреждениям, даже если уроки труда не включены в программу.

Участники обсудили более двух десятков важных вопросов, касающихся учебной программы, изменений в ЕГЭ, школьного питания, внедрения инклюзивного образования, привлечения молодых специалистов в школу, перспектив перехода на пятидневное обучение и односменный режим, защиты чести и достоинства работников образования.

Васильева отметила, что развитие сферы образования должно быть поступательным. «Нам нужно оценить все то, что было, взять лучшее и двигаться вперед», — резюмировала она.

Подводя итоги, глава Минобра подчеркнула, что интерес к педагогической профессии растет. В этом году в педвузы поступило на 4 тысячи больше желающих, чем в прошлом, и среди них — 60 выпускников-стобалльников. Кроме того, в стране 1 сентября справят новоселье 92 школы.