Минимущества: У правительства Якутии нет планов по дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА»

Правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Поученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.

Приватизация акций алмазной монополии будет проводиться по отдельному решению правительства РФ, после выхода указа главы государства о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале АК «АЛРОСА» как стратегическом предприятии.

Необходимо напомнить, что в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы кабмином РФ предполагался полный выход из АК «АЛРОСА» с той же формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности РС(Я) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Тогда благодаря поддержке Владимира Путина руководству республики удалось отстоять позицию по сохранению контрольного пакета (50 % + 1 акция) в госсобственности. В 2013 году в план приватизации были внесены соответствующие поправки. В дальнейшем приватизация акций АЛРОСА осуществлялась поэтапно.

В октябре 2013 года осуществлена приватизация 7% акций, принадлежавших России, и 7% акций, принадлежавших Якутии. Они были проданы на Московской бирже по цене 35 рублей за штуку, от приватизации каждого пакета получено по 18 млрд руб.

Доля РФ уменьшилась с 50,9 до 43,9%, доля РС(Я) – с 32,0002 до 25,0002%. В собственности муниципальных образований сохранено 8% акций.

После приватизации Якутия и Российская Федерация, как основные акционеры компании, заключили соглашение сроком на 5 лет, согласно которому договорились сохранить в собственности каждой пакеты не менее чем по 25 % + 1 акция АЛРОСА.

В июле прошлого года на московской бирже осуществлена приватизация 10,9% акций алмазной монополии, из числа акций, принадлежащих РФ. Цена продажи ценных бумаг составила 65 рублей за штуку. Выручка достигла 52 млрд руб. До премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, федеральных Минфина и Минэкономразвития была доведена позиция Якутии относительно отказа от участия в приватизации с предложением исключить из плана положение о скоординированной продаже акций компании. Несмотря на это, формулировку оставили без изменений. Тем не менее, в рамках приватизации 2016 года регион и муниципалитеты свои пакеты полностью сохранили.

Как позднее было разъяснено Росимуществом, формулировка о скоординированной продаже акций не предполагает обязательной совместной продажи ценных бумаг. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством предусматривается самостоятельность распоряжения имуществом субъекта РФ и муниципальным имуществом.

Таким образом, на сегодняшний день в собственности России находится 33% акций, республики – 25,0002%, муниципалитетам принадлежит 8%. Остальные находятся в собственности у миноритариев или в свободном обращении.

Следует отметить, что в соответствии с Законом РС(Я) «Об управлении и распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью РС(Я)» органы госвласти Якутии обеспечивают сохранение в республиканской собственности доли в размере не менее 25 % + 1 акция, а решение о продаже и ином отчуждении акций АЛРОСА принимается только путем утверждения специального закона. Кроме того, в законе указано, что республика принимает меры по реализации совместно с муниципальными районами, являющимися акционерами компании, единой политики по осуществлению согласованного управления и распоряжения акциями АЛРОСА, находящимися в их собственности. Таким образом, позиция Якутии в отношении указанных акций защищена законодательно.

Правительство РС(Я) планов дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА» не рассматривает.