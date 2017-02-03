Минимущества: У правительства Якутии нет планов по дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА»

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Правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Поученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.

БриллиантыВ 2016 году АЛРОСА реализовала алмазов на 4,3 миллиарда долларов

Приватизация акций алмазной монополии будет проводиться по отдельному решению правительства РФ, после выхода указа главы государства о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале АК «АЛРОСА» как стратегическом предприятии.

Необходимо напомнить, что в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы кабмином РФ предполагался полный выход из АК «АЛРОСА» с той же формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности РС(Я) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Тогда благодаря поддержке Владимира Путина руководству республики удалось отстоять позицию по сохранению контрольного пакета (50 % + 1 акция) в госсобственности. В 2013 году в план приватизации были внесены соответствующие поправки. В дальнейшем приватизация акций АЛРОСА осуществлялась поэтапно.

В октябре 2013 года осуществлена приватизация 7% акций, принадлежавших России, и 7% акций, принадлежавших Якутии. Они были проданы на Московской бирже по цене 35 рублей за штуку, от приватизации каждого пакета получено по 18 млрд руб.

Доля РФ уменьшилась с 50,9 до 43,9%, доля РС(Я) – с 32,0002 до 25,0002%. В собственности муниципальных образований сохранено 8% акций.

После приватизации Якутия и Российская Федерация, как основные акционеры компании, заключили соглашение сроком на 5 лет, согласно которому договорились сохранить в собственности каждой пакеты не менее чем по 25 % + 1 акция АЛРОСА.

IMG_0889-e1482809679520Егор Борисов: АЛРОСА принимает активное участие в социально-экономическом развитии Якутии

В июле прошлого года на московской бирже осуществлена приватизация 10,9% акций алмазной монополии, из числа акций, принадлежащих РФ. Цена продажи ценных бумаг составила 65 рублей за штуку. Выручка достигла 52 млрд руб. До премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, федеральных Минфина и Минэкономразвития была доведена позиция Якутии относительно отказа от участия в приватизации с предложением исключить из плана положение о скоординированной продаже акций компании. Несмотря на это, формулировку оставили без изменений. Тем не менее, в рамках приватизации 2016 года регион и муниципалитеты свои пакеты полностью сохранили.

Как позднее было разъяснено Росимуществом, формулировка о скоординированной продаже акций не предполагает обязательной совместной продажи ценных бумаг. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством предусматривается самостоятельность распоряжения имуществом субъекта РФ и муниципальным имуществом.

Таким образом, на сегодняшний день в собственности России находится 33% акций, республики – 25,0002%, муниципалитетам принадлежит 8%. Остальные находятся в собственности у миноритариев или в свободном обращении.

Следует отметить, что в соответствии с Законом РС(Я) «Об управлении и распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью РС(Я)» органы госвласти Якутии обеспечивают сохранение в республиканской собственности доли в размере не менее 25 % + 1 акция, а решение о продаже и ином отчуждении акций АЛРОСА принимается только путем утверждения специального закона. Кроме того, в законе указано, что республика принимает меры по реализации совместно с муниципальными районами, являющимися акционерами компании, единой политики по осуществлению согласованного управления и распоряжения акциями АЛРОСА, находящимися в их собственности. Таким образом, позиция Якутии в отношении указанных акций защищена законодательно.

Правительство РС(Я) планов дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА» не рассматривает.

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