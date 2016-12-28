Минфин Якутии: Объем дотаций муниципалитетам в 2017 году будет сохранен

Объем дотаций, предоставляемых муниципалитетам Якутии из регионального бюджета, в 2017 году будет сохранен на уровне текущего года и составит 17,1 млрд рублей. Об изменениях в финансировании 28 декабря на «правительственном часе» в парламенте республики рассказал глава Минфина Валерий Жондоров.

«Изменения в финансировании связаны с передачей из местных бюджетов в республиканский расходов на оплату труда отдельных категорий работников, участвующих в реализации общеобразовательных программ. То есть они перенесены в субвенцию на госстандарт по образованию. Это лаборанты, библиотекари, завхозы, специалисты отдела кадров, делопроизводители, инженеры ПЭВМ, повара и кухонные работники. Общая сумма сокращения по данным категориям составляет 943 миллиона рублей», — сказал Валерий Жондоров.

С учетом дополнительных структурных изменений объем дотаций в целом уменьшен на 581 млн рублей. При этом в резерве правительство предусмотрело 688 млн на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Эти средства будут распределены в течение года.

В ходе «правительственного часа» главы улусов акцентировали внимание на том, что значительная часть расходов приходится на оплату коммунальных услуг, причем из-за введенных в июле тарифов на поселенческом уровне они разнятся в зависимости от населенного пункта. Как считают некоторые руководители муниципалитетов, в следующем году это приведет к дефициту местных бюджетов.

По словам Жондорова, в 2017 году в общем объеме дотаций на оплату коммунальных услуг предусмотрено 11,5 млрд рублей, что превышает показатель текущего года на 1,4 млрд: «Расчеты произведены, исходя из нормативов».

«Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — это не компенсация расходов», — отметил глава Минфина. Он напомнил, что у муниципалитетов есть свои резервы для наполнения бюджетов — это различного рода сборы, местные налоги. Поэтому органам местного самоуправления необходимо продуманно подходить к своим расходам — определить приоритеты, провести анализ эффективности.

Кроме того, с 2017 года министерство финансов региона будет проводить инвентаризацию расходных обязательств муниципалитетов. «Ведомство организует мониторинг по коммунальным услугам, оплате труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях. На основе анализа будут предоставлены дополнительные дотации», — резюмировал Жондоров.