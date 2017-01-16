Минэкономики Якутии: Наш приоритет — преодоление бедности населения

Одним из механизмов повышения доходов жителей Якутии является развитие местного производства и укрепление традиционных отраслей, прежде всего в сельской местности. Об этом ЯСИА сообщили в региональном министерстве экономики.

«Решение данных вопросов лежит в основе Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Проблема бедности стоит очень остро, и, несмотря на существующие вопросы к методике оценки уровня бедного населения Росстата, мы придаем большое значение именно этому вопросу», — отметили в Минэкономики Якутии.

Удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2007 году составлял 20,3%, в 2015 году, по предварительным данным, – 18,9%. Но это все равно выше среднего показателя по России.

«Разработан ряд возможных механизмов ликвидации бедности, но стоит отметить, что это многоуровневый сложный вопрос, требующий комплексного подхода и подключения всех сфер деятельности. Развитие местного производства как раз должно способствовать решению данных проблем путем обеспечения самозанятости в сельской местности и укрепления традиционных отраслей», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10 января глава республики Егор Борисов провел традиционную установочную встречу с коллективами Минэкономики и Минфина.

«Сегодня нам важно повысить благосостояние людей, адресно заниматься вопросами занятости, поддержки малоимущих слоев населения», — сказал Ил Дархан.

Другим базовым вектором обозначено развитие местного производства. С этой точки зрения министерству экономики поручено определить конкретные точки роста в отраслях, выявить ограничивающие факторы, принять меры по улучшению делового климата в регионе, решению проблемы нехватки оборотных средств у малого и среднего бизнеса. «Не ограничивайтесь устранением барьеров. Надо создавать условия для встречного движения», — подчеркнул глава Якутии.

Параллельно будет проводиться работа, целью которой является принятие в течение первого полугодия специального постановления правительства РФ о развитии Республики Саха (Якутия). Данным документом будет согласована Стратегия-2030, после чего региональный парламент утвердит ее в виде законодательного акта.