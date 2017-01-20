Михаил Присяжный назначен первым заместителем министра образования и науки Якутии

Глава Якутии Егор Борисов подписал указ, которым назначил Михаила Присяжного первым заместителем министра образования и науки республики. Ранее Присяжный возглавлял министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров региона.

Напомним, 2 декабря Ил Дархан подписал указ, которым объединил республиканские министерство образования и министерство профессионального образования. Руководителем нового ведомства был назначен Владимир Егоров, до этого занимавший должность ректора Малой академии наук Якутии.

Михаил Присяжный родился в 1974 году в Днепропетровске.

В 1994 году окончил Якутский финансовый техникум по специальности «Финансы предприятий», в 1996 году — Биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «География», в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление»;

1994-2002 годы – учитель экономической географии школы-гимназии № 8 Якутска;

1996-1998 годы – инженер-метеоролог биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

1996-2000 годы – аспирантура в Институте географии СО РАН (Иркутск);

2000-2010 годы – доцент кафедры географии биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

2004-2010 годы – начальник учебно-методического управления Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

2010-2015 годы – проректор по естественно-математическому направлению и медицинским специальностям Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

2015-2016 годы – проректор по естественным наукам и международному сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

2016-2017 годы – министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).