Михаил Гуляев в образе Деда Мороза поздравил многодетную семью Михайловых с Новым годом

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев в канун Нового года облачился в костюм Деда Мороза и в домашней обстановке поздравил одну из самых активных семей столицы республики — Михайловых. Для детей это было большой неожиданностью, они с радостью принимали подарки, демонстрировали свои таланты и рассказывали о себе.



Михайловы — одна из самых образцовых семей Губинского округа Якутска. Любовь и Михаил воспитывают 5 дочек, живут в мире и согласии уже более 15 лет. Дети ведут активный образ жизни, участвуют в городских и республиканских конкурсах и соревнованиях.

Девочки не знали о том, что к ним придет Дед Мороз, но не растерялись и показали свои таланты. Ученица 3 класса Люба, занимающаяся вокалом и гимнастикой, спела песню «Серебристые снежинки», сестра Аня, воспитанница ДОУ №26 «Кустук», прочитала новогоднее стихотворение. Даже 4-месячная Юля пустилась в пляс.

Продемонстрировала Деду Морозу свои навыки муай тая и Дана, ученица 7 класса СОШ №33, она совсем недавно вернулась с чемпионата России по спортивному миксфайту, где стала абсолютной чемпионкой в своей возрастной категории.

Мама боится смотреть записи с выступлений дочери, но не отговаривает ее от занятий — самое главное, что Дане нравится. Дед Мороз посоветовал девочке заняться тхэквондо, так как это олимпийский вид спорта.

Старшая Настя, ученица 10 класса Физико-технического лицея, в 12 лет завоевавшая международный титул «Мини-мисс Вселенная» в Париже, рассказала гостям о том, что со временем участие в конкурсах красоты и талантов для нее стало менее волнительным.

«Дети все разные. Выбирают, чем заниматься сами, мы их не принуждаем, просто водим на разные секции. Дану я водила к жонглерам в цирк, на бальные и спортивные танцы, ничего не понравилось. А муай тай сразу ее привлек», — рассказала Любовь Михайлова.

Заместитель председателя правительства республики Михаил Гуляев в образе Деда Мороза раздал детям подарки, похвалил за активное участие в мероприятиях, выразил большое уважение родителям девочек.

«Мы приехали к вам, как к самой лучшей семье. О ваших успехах я знаю. Старшая — Мисс Вселенная, Дана — чемпионка России, Люба — гимнастка. Вы — молодцы. Хочу, чтобы оставались такими же активными и красивыми!», — отметил вице-премьер.

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