Михаил Дубовик: Проектный менеджмент – это структурированный здравый смысл

Почему возникла необходимость перехода на проектное управление, из каких основополагающих принципов оно состоит и какого результата стоит ожидать по итогам его внедрения? Об этом и многом другом ЯСИА рассказал управляющий партнер группы компаний «Проектная практика» Михаил Дубовик. В течение двух дней он будет обучать якутских чиновников проектному менеджменту.

— Михаил Федорович, расскажите о цели своего визита в Якутию?

— Я приехал сюда по приглашению главы региона Егора Борисова и премьер-министра Евгения Чекина для обучения руководства высшего уровня проектному управлению. Эта тема стала очень актуальной, президент повсеместно требует внедрения механизмов проектного менеджмента. Якутия — в числе передовых регионов, где к этому уже приступили. В рамках двухдневного семинара я расскажу о том, что такое проектное управление и как оно работает.

— Объясните простыми словами для наших читателей, что такое проектное управление?

— Термин «нацпроект» впервые прозвучал 10 лет назад, когда Владимир Путин обозначил 4 национальных проекта, которые должны быть реализованы в срок, затем были приняты термины «государственная программа» и «федеральная целевая программа» – это разновидности одного и того же. Четко фиксируем цель, определяем ответственного — в этом и заключается отличие от операционного управления. Обычно кто отвечает за все? Глава. А проектный менеджмент говорит, что достаточно сформировать команду (люди из разных министерств и ведомств), но в ней должны быть определенные роли – заказчик, руководитель проекта, куратор, оказывающий административную поддержку. И всех надо в кросс-функциональном режиме собрать вместе и организовать. Необходимо, чтобы в правительстве была не только жесткая вертикаль власти, но и горизонталь для проектов.

— Расскажите подробнее об особенностях проектного менеджмента.

— Проектный менеджмент – это структурированный здравый смысл. Скажем, у вас определены четкая цель и результат, который вы должны получить. Есть начало и конец, а также необходимость в сжатые сроки в условиях ограниченного бюджета это реализовать. В реалиях современного мира уже сложно выполнить задачу путем операционного управления, когда сверху поступает задание. Самая частая при этом проблема – сроки не выдержали, деньги потратили, а результатов нужных не добились. А проектный менеджмент — это технология, повышающая вероятность закончить дело в срок, уложиться в бюджет и достичь заявленных результатов. При проектном управлении применяется другой подход – горизонтальное распределение: сверху поступает задание, а снизу делается подробный календарный план, когда это реально возможно осуществить. Конечно, не надо думать, что это панацея от всех проблем.

— Кто может являться заказчиком проекта?

— Заказчиком может выступать профильные министерства или ведомства, которые сейчас от этой функции дистанцируются. Например, мост надо построить. Кому-то это надо? Это всем надо, но чтобы проект нормально реализовать, необходима персонализация. Считать, что заказчиком всех социальных проектов должен быть глава, – неверно, он не успеет все выполнить, так как заказчик – это конкретная роль, в которой есть ответственность и обязанности. А если проектов десятки?

— В каких сферах применим метод проектного управления?

— В любой сфере, где есть проекты, то есть начало, конец и цель. Государство — главный распределитель бюджетных средств, оно и реализует главные проекты. И, к сожалению, совершает самые большие ошибки. Неудивительно, что бизнес уже давно заинтересовался этой темой и активно у себя внедряет, и власти сказали: мы тоже хотим эффективно тратить бюджетные средства.