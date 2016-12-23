«Меня поразило мужество этих людей»: Якутский спасатель рассказал об эвакуации пассажиров Ил-18

Новость об аварийной посадке самолета Ил-18 вблизи Тикси шокировала не только жителей поселка, но и всю Россию. То, что все пассажиры и экипаж остались живы, иначе как чудом не назовешь. Сегодня сотрудник региональной поисково-спасательной службы Владимир Кулаков, который в числе первых пришел на помощь пострадавшим, рассказал о том, как развивались события.

— Владимир Эдуардович, расскажите немного о своей работе.

— Наша служба специализируется на происшествиях, происходящих с самолетами, вертолетами и другими летательными аппаратами. Работа в основном состоит из тренировок. Мы все время несем боевое дежурство. В коллективе нас 13 человек.

— Сколько у вас спасательных вылетов?

— Для меня это был первый “боевой” вылет, ведь такого раньше в Тикси не происходило, насколько я помню. Знаю, что в Усть-Янский район наши летали на спасательные работы, когда произошла катастрофа с вертолетом Ми-8.

— Кто с вами работал в тот день, когда военный самолет Ил-18 произвел жесткую посадку в районе Тикси?

— В понедельник дежурили я, спасатель Полешко и фельдшер Липовцев, мы первыми прибыли на место аварии. туда нас доставил борт Ми-8 АК «Полярные авиалинии». Следующим вертолетом прилетели наши ребята Головчук, Афанасьев, Клишин, Кузьменко и Сотник.

Тревога прозвучала в 11.45, мы выехали в 12.20 и через 20 минут обнаружили самолет. Поиск, медпомощь и эвакуация производились с 12.45 до 15.00. При обнаружении военного самолета не было ни дыма, ни огня.

— Было ли страшно?

— Страшно не было, я ведь понимаю, где работаю и что от меня требуется.

— Что вас больше всего впечатлило из всего увиденного в тот день?

— Меня поразило мужество этих людей. Я до сих пор нахожусь под большим впечатлением от каждого из военных, которого перенес и сопровождал до вертолета.

«Вот это закалка», — думал я про себя. Это люди, которые стоят на защите нашей Родины, и каждый их них переживал за товарищей. Никто не плакал, не кричал, не бился в истерике. Они были собраны и говорили: «У него нога сломана», «У другого ребра сломаны», «Я с тем разговаривал, он живой». Тот, кто мог ходить, вытаскивал своих сослуживцев и готовил их к прилету следующего вертолета.

Если честно, картина казалась очень тяжелой, почти все пассажиры были сильно «помяты», то есть поломаны, придавлены, но живы! Меня это подстегивало, я не чувствовал усталости. С каждым, кого вытаскивал из-под завала, разговаривал. Это делается, чтобы держать человека в сознании. «Родной, все будет хорошо, у тебя ничего не оторвано», — говорил я и верил в это.

— А кто-нибудь из пострадавших помогал при эвакуации?

— Молодой парень в «цифре» (камуфляжная форма) много помогал и сразу не улетел. Конечно, и у него, скорее всего, были травмы, он не поднимал никого, но помог скоординировать действия.

— А как вы выбирали, кого первым отправлять?

— Мы отправили троих, потому что они лежали вне самолета, на снегу. Учли подсказки пострадавших, а также место и, конечно, погодные условия.

Как только фельдшер ставил обезболивающее и давал добро, мы аккуратно вытаскивали и готовили пострадавших к транспортировке. Трудно определить, у кого что сломано, мешает одежда. Мороз в тот день был минус 23 градуса, при сильном ветре со слабой метелью, а на некоторых были футболки! Врачи показывали, как поднимать человека, все по команде работали как один слаженный механизм, никакой лишней суеты.

Третьим вертолетом прилетели СПАСОПовцы (служба аэропорта Тикси), врачи Медицины катастроф, начальник линейного отдела транспортной полиции Зернин. Я просто всех не знаю. И работа пошла.

Мы расчищали выход и готовили дорогу для эвакуации остальных, пока вертолет был в небе. Пробирались по самолету, расчищая дорогу, и вытаскивали людей одного за другим.

— Местность?

— В плане посадки местность была удобной. Поэтому вертолеты садились рядом с фюзеляжем Ил-18. Командира экипажа мы вытащили последним, потому что не могли к нему сразу подобраться. Он что-то бормотал, находясь в шоке, но я его успокаивал и говорил, что все живы, он посадил самолет. Люди в машинах при ДТП разбиваются насмерть, а тут самолет упал, и все остались живы! Это чудо!

— После такого нет желания работу сменить?

— Нет. Я только больше убедился в необходимости своей профессии. Считаю, что нам очень повезло в тот день. Много положительных факторов. Первый и самый главный – это то, что все остались живы, второй – при обнаружении самолета был световой день в полярную ночь, третий – то, что в команде люди сработали как один механизм, благодаря этому удалось оперативно эвакуировать всех.

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